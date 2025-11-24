“La invitación sigue en pie”: El único equipo chileno que le abre las puertas a Ibai Llanos

Ibai Llanos está de gira por Sudamérica y por estos días de noviembre se encuentra por Chile. Por lo que aprovechando la instancia, decidió publicar un particular registro en su primer día en el país.

“¿A los chilenos no se les entiende al hablar?”, comentó el español en sus redes sociales. En el breve video publicó una charla con un compatriota, donde la rapidez para expresarse sorprendió al nacido en Bilbao.

Sin embargo, la publicación que superó los 285 ml like además permitió para que se desplegaran diversas invitaciones para el organizador de “La Velada del Año”.

Desde un paseo en el Metro, reencuentro con Sammy Reyes, hasta correr la Maratón de Santiago fueron parte de los comentarios que se desplegaron para Ibai. Incluso dejaron abierta la opción para que conozca el país, tanto el norte como el sur y así disfrutar de su flora y fauna.

El único club que recibe a Ibai Llanos

Sin embargo, lo que llamó la atención es que tras sus dichos con Davo Xeneize solo apareció un club chileno para invitarlo a conocer sus instalaciones. Es que Ibai Llanos declaró que el equipo chileno más grande es Colo Colo y con ello se cayeron todas las invitaciones que se habían realizado el día que anunció su viaje a Chile.

Pero en el Cacique mantuvieron la propuesta y no dudaron en invitarlo al Estadio Monumental. “Nuestra invitación sigue en pie. Ven a conocer la casa del más grande”, desplegó el Club Social y Deportivo.

“Hola Ibai.. Te esperamos en el Estadio Monumental, para que juntos recorramos la historia del equipo más grande y ganador de Chile”, complementó la cuenta de Colo Colo. Por lo que se espera la anhelada reunión en los próximos días.