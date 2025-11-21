¿Colo Colo o la U? Ibai Llanos y Davo Xeneize eligen al más grande de Chile

Un nuevo debate se abre en el fútbol chileno y nace de forma insólita en el exterior del país. Esto tiene relación con una presenta que se hace todos los años: ¿Cuál es el equipo más grande del país?

Una disputa que ahora abordaron los streamers Davo Xeneize en compañía de Ibai Llanos. Así lo comentaron en la reciente transmisión de este jueves donde el español apareció de visita por Argentina.

Todo comenzó cuando ambos empezaron a debatir de fútbol. Como era de esperarse la consulta saltó de inmediato entre los seguidores chilenos que veían la charla de los rostros de internet. “¿Quién es el equipo más grande de Chile?” fue la consulta que nació del chat de Kick. Lo que alcanzó a divisar Ibai Llanos entre los cientos de comentarios.

Ibai Llanos y Davo Xeneize eligen al equipo más grande de Chile

“Para mí es Colo Colo”, lanzó el español, sacando a relucir su pasado albo. Si el nacido en Bilbao ya cuenta con la camiseta firmada por todo el plantel y hasta aseguró que la capital de Chile lleva el nombre del Cacique.

Ibai Llanos con la camiseta de Colo Colo firmada por todo el plantel albo

Pero lo llamativo fue que el trasandino apoyó su teoría. Incluso pasando por alto que este 2025 la U llegó a semifinales de Copa Sudamericana. “Sí, el más grande es Colo Colo”, reflexionó Dado Xeneize sin tapujos.

El momento fue registrado de inmediato y desató cientos d comentarios en las redes sociales. “Lo sabe Ibai y Davo, pero no Pavez”, “Esto es objetividad” y “Ahora invitenlo al Monumental”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver en redes.