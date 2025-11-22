Pronósticos Inter vs Milan: una histórica rivalidad y el liderato de la Serie A en juego

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Inter vs Milan, el Derby della Madonnina en la liga italiana.

Inter y Milan revivirán, una vez más, una de las rivalidades más históricas del deporte mundial: será el Derby della Madonnina número 245. Los Nerazzurri llegan como líderes, compartiendo la cima con Roma con 24 puntos, mientras que los Rossoneri aparecen dos unidades más abajo, en el tercer puesto.

Christian Pulisic es la pieza que Milan espera tener disponible cuanto antes, mientras que Lautaro Martínez volverá a comandar a los de Cristian Chivu, que buscan extender su historial favorable después del recorte que consiguió Il Diavolo la temporada pasada.

En la previa de este desafío, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar en la Serie A.

Pronósticos para apostar en Inter vs Milan

Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará o conseguirá una asistencia: Christian Pulisic 2.60 Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez 2.37

La racha que apunta a un duelo de 2-3 goles entre Inter y Milan

En nueve de los 16 partidos del Inter y en ocho de los 13 del Milan, considerando todas las competencias, se registraron entre dos y tres goles en el marcador.

Además, en los últimos tres derbis, y en cinco de los anteriores seis, el rango de anotaciones también se mantuvo entre dos y tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

¿Juega Pulisic?

Christian Pulisic atraviesa la fase final de recuperación de la lesión que sufrió con la Selección de Estados Unidos en octubre y, por solicitud del club italiano, no fue convocado para la reciente fecha FIFA de noviembre.

El estadounidense fue una pieza clave en el inicio de la temporada: aportó seis goles y dos asistencias en nueve apariciones. Ya sumó 20 minutos ante Parma y, con ese antecedente, todo indica que tendrá participación en algún tramo del Derbi de Milán.

Anotará o conseguirá una asistencia: Christian Pulisic – 2.60 en bet365

Lautaro llega encendido

Lautaro Martínez marcó tres goles en sus últimos tres compromisos: ante Kairat Almaty por la Champions League, frente a Lazio en la Serie A y en el amistoso de la Selección Argentina contra Angola.

El Toro suma 12 tantos entre club y selección desde que comenzó la temporada. Además, Milan es el rival al que más veces enfrentó y el tercero al que más goles le convirtió: acumula nueve conquistas en 20 apariciones en el Derby della Madonnina.

Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez – 2.37 en bet365

Cuotas en Inter vs Milan

Inter vs Milan: últimos partidos