Experto cuestiona el gran retorno de Colo Colo para la final con Unión La Calera: “Su vuelta es…”

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo, cuando se mida ante Unión La Calera en un partido clave por la Liga de Primera.

El Cacique no tiene margen de error, porque se encuentra en la octava posición de la tabla y debe ganar los tres partidos que le restan para así clasificar a la Copa Sudamericana.

Para el duelo ante los cementeros hay una gran novedad, ya que puede ser considerado el defensor uruguayo Alan Saldivia, quien no ha jugado desde que asumió Fernando Ortiz por problemas físicos.

ver también El fuerte reclamo de Montecinos a Colo Colo tras fallido traspaso: “terminé perjudicado…”

Gualberto Jara analiza el regreso de Alan Saldivia en Colo Colo

Para analizar el regreso del defensor en RedGol nos pusimos en contacto con el ex DT del Cacique Gualberto Jara, quien cuestionó el aporte que puede darle el charrúa al equipo.

“No está muy claro lo que puede aportar. Su vuelta es una incógnita, tanto por su rendimiento personal como por lo que ha mostrado el equipo en defensa, que ha sido malo, realmente”, dijo el paraguayo.

“El rendimiento defensivo ha sido malo, así que esperemos que sea una vuelta importante y volver a ganar sí o sí, que es lo único que sirve”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Alan Saldivia vuelve en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, Gualberto Jara indicó que “ha sido inesperado el mal nivel de la defensa, porque se reforzó con Vegas y regresó Amor y no han tenido un buen nivel. Ahora se juegan partidos decisivos y esperemos que la defensa pueda responder”.

Alan Saldivia no juega desde la derrota de Colo Colo ante Universidad Católica, donde Jorge Almirón todavía era el DT de los albos.

Publicidad

Publicidad

ver también Bruno Barticciotto responde lo que todos quieren saber: ¿Llega a Colo Colo?

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.