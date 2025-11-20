Es tendencia:
Liga de Primera

No va por TNT Sports: Partido clave de la fecha 28 de la Liga de Primera cambia de señal de TV

Conoce todos los detalles de transmisión de este partido válido por la fecha 28 de la Liga de Primera entre audinos y ruleteros.

Por Franco Abatte

La emisora de TV informó cambios en su señal debido al tope de tres duelos en simultáneo.
La emisora de TV informó cambios en su señal debido al tope de tres duelos en simultáneo.

Este viernes 21 de noviembre comienza la acción de la fecha 28 de la Liga de Primera 2025 con nada más y nada menos que tres duelos en simultáneo. Ante esto, la emisora de los duelos oficiales dio a conocer su programación con grandes novedades.

Así es, porque debido al tope en el horario de estos encuentros, decidió que el duelo animado por Audax Italiano y Everton de Viña del Mar vaya en vivo por otra señal distinta a las habituales, es decir, que no vaya por TNT Sports Premium, ni la señal básica de TNT Sports.

Programación Fecha 28 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

ver también

Programación Fecha 28 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

El canal que transmite Audax Italiano vs. Everton por la Liga de Primera

El partido entre Audax Italiano y Everton que se juega este viernes 21 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida tendrá una importante novedad, ya que de acuerdo a la información que dio a conocer la señal que tiene los derechos de transmisión de la Liga de Primera, irá en vivo y por TV a través de la señal de TNT, canal que usualmente no transmite contenido deportivo.

TNT:
VTR: 56 (SD)
Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
Movistar: 601 (SD)
VTR: 781 (HD)
Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Audax Italiano y Everton irá en vivo por la señal de TNT. (Foto: Andres Pina/Photosport)

En cuanto a la transmisión online, a cargo habitualmente de la plataforma, HBO Max, esta no tendrá cambios e irá a esa misma hora por la app.

Programación del viernes 21 de noviembre de la Liga de Primera

De esta forma, el duelo de este viernes 21 de noviembre de la Liga de Primera serán transmitidos de la siguiente manera:

  • 20:00 horas – Deportes Iquique vs. Cobresal. Transmite TNT Sports y HBO MAX.
  • 20:00 horas – Deportes Limache vs. Unión Española. Transmite TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • 20:00 horas – Audax Italiano vs. Everton. Transmite TNT, HBO MAX, Mega 2 y MegaGO.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

