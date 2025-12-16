Peñarol ha buscado intensamente en Chile durante el mercado de fichajes del último tiempo y para el que se avecina, tiene dos nombres de Everton de Viña del Mar anotados en la lista de posibles refuerzos. Uno es el zaguero central uruguayo Hugo Magallanes, quien también genera interés en uno de los clubes del Grupo Pachuca.

El León de México, específicamente. Pero el cuadro Manya, que desistió de activar la opción de compra por Brayan Cortés, también tiene apuntado el nombre de un ex jugador aurinegro. Un charrúa que fue de lo poco rescatable durante una campaña terrible de los Ruleteros, que lucharon hasta último minuto por zafar del descenso directo.

Las referencias son para Alan Medina, un hábil extremo y volante ofensivo que algo de su talento desplegó en la máxima categoría del fútbol chileno. Anotó cuatro goles en la Liga de Primera 2025. Tiene 27 años y en su bitácora ya tiene una estadía en Peñarol.

Alan Medina jugó 35 partidos en Everton, donde anotó cuatro goles y regaló dos asistencias. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Es una de las prioridades y probablemente se concrete”, había apuntado el periodista Nico Pirri hace unos días. Fue él mismo quien dio cuenta de que los avances en la tratativa llevaron la cuestión a un negocio prácticamente sentenciado. Pero a la espera del reemplazante de Cortés.

Mercado: Alan Medina dejará Everton para jugar en Peñarol

Alan Medina se despedirá de Everton, que se ha movido intensamente en el mercado para decirle adiós a futbolistas, para jugar nuevamente en Peñarol de Uruguay. “Después de la llegada de Washington Aguerre se cerraría su acuerdo”, describió el citado comunicador.

Es decir, el golero que suplirá al seleccionado chileno cuyo pase pertenece a Colo Colo será oficializado primero que Medina. “Va a jugar en Peñarol”, aseveró Nicolás Pirri en Sport890. El elenco Carbonero sigue con mucha fuerza el mercado del fútbol chileno.

Alan Medina también jugó en León de México. (Leopoldo Smith/Getty Images).

La colonia charrúa de Everton se desarmará casi por completo, pues también emigró Rodrigo Piñeiro: el ex Unión Española estuvo a préstamo desde Vélez Sarsfield de Argentina y anotó apenas dos goles. Evidentemente no convenció a la plana mayor de comprar su pase.

Así le fue a Everton en la tabla de la Liga de Primera 2025

Everton coqueteó peligrosamente con el descenso directo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, pero zafó. Bajaron Unión Española y Deportes Iquique a la segunda categoría del fútbol chileno.

