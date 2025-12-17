Fútbol internacional y del bueno: El Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al Paris Saint-Germain por la final de la Copa Intercontinental 2025, la segunda edición de la competencia refundada por la FIFA tras sustituirse el tradicional certamen por el Mundial de Clubes.

Es decir, se enfrentan el vigente campeón de la Copa Libertadores 2025 contra el monarca europeo de la Champions League 2024-05, en un mini torneo que se ha disputado con sedes en Qatar, Egipto y Arabia Saudita.

Pulgar puede sumar otro título con Flamengo: final de la Intercontinental contra PSG.

De esta forma, el Flamengo de Pulgar o PSG levantarán el título FIFA que el año pasado se adjudicó Real Madrid ante el Pachuca de México.

Minuto a minuto: final de la Intercontinental entre Flamengo y PSG