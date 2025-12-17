Es tendencia:
Minuto a minuto: Pulgar sale a ganar otro título con Flamengo en la final de la Intercontinental ante PGS

Erick Pulgar va por otro título con el Flamengo: final de la Copa Intercontinental frente a el Paris Saint-Germain.

Por Diego Jeria

Pulgar y Flamengo van por la Intercontinental contra PSG.
© Getty ImagesPulgar y Flamengo van por la Intercontinental contra PSG.

Fútbol internacional y del bueno: El Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al Paris Saint-Germain por la final de la Copa Intercontinental 2025, la segunda edición de la competencia refundada por la FIFA tras sustituirse el tradicional certamen por el Mundial de Clubes.

Es decir, se enfrentan el vigente campeón de la Copa Libertadores 2025 contra el monarca europeo de la Champions League 2024-05, en un mini torneo que se ha disputado con sedes en Qatar, Egipto y Arabia Saudita.

Pulgar puede sumar otro título con Flamengo: final de la Intercontinental contra PSG.

Pulgar puede sumar otro título con Flamengo: final de la Intercontinental contra PSG.

De esta forma, el Flamengo de Pulgar o PSG levantarán el título FIFA que el año pasado se adjudicó Real Madrid ante el Pachuca de México.

Minuto a minuto: final de la Intercontinental entre Flamengo y PSG

¿Por qué tan elegante, Erick?

Así fue la llegada de Flamengo para la final de la Copa Intercontinental de la FIFA:

Tweet placeholder

El escenario

Así luce el Ahmad Bin Ali Stadium d'Al Rayyan, en Qatar, a espera de partido entre Flamengo y PSG. Es una locura este estadio.

El camino de Flamengo a la final

Cabe recordar que el Flamengo viene de eliminar al Cruz Azul de México(2-1) por la segunda ronda, para después dar cuenta del Pyramids de Egipto (2-0) en la fase denominada playoffs.

Paris Saint Germain llegó de forma directa a la final...

Nostalgia

Si bien es una nueva competencia, no se debe olvidar que Colo Colo disputó la Copa Intercontinental original tras ganar la Copa Libertadores (1991).

Frente a Estrella Roja de Belgrado, el Cacique perdió 3-0 en el Estadio Nacional de Tokio.

Formación del PSG

Paris Saint-Germain también tiene once confirmado:

Atención Chile: formación confirmada de Flamengo

El once titular de Flamengo contra PSG, con el chileno Erick Pulgar titularísimo con la 5 en el equipo dirigido por Filipe Luíz.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del duelo definitorio de la Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo y Paris Saint-Germain. Acompáñanos en la espera del partido y el minuto a minuto que le puede dar otro título a Erick Pulgar.

