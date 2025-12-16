El Círculo de Periodistas Deportivos todos los años elige a los mejores deportistas del año. Entre ellos están la categoría de mejor futbolista masculino, amateur y femenino.

Esta temporada no fue muy difícil escoger al mejor futbolista varón, reconocimiento que cayó en Erick Pulgar. El volante de Flamengo, campeón de Copa Libertadores y el Brasileirao, fue puntal en el cuadro carioca.

De hecho, puede sumar otro título esta temporada, pues este miércoles enfrentará al PSG en la final de Copa Intercontinental que se disputa en Qatar.

Erick Pulgar jugando en la Libertadores contra Racing

Mary Valencia premiada en las mujeres

En el fútbol femenino, una joven figura está irrumpiendo y eso fue valorado. Se trata de Mary Valencia, la delantera de Colo Colo que anotó todos los goles del Cacique en Copa Libertadores este año.

Mary Valencia celebrando uno de sus goles en Copa Libertadores

La jugadora además levantó la copa del torneo nacional ante Universidad de Chile en la final, celebrando de esta manera el tetracampeonato del elenco Popular.

Finalmente fue premiado en el fútbol amateur Julio Bórquez, arquero que jugó en Atlético Colina durante la temporada.

Puedes revisar aquí la lista completa de deportistas ganadores, según los votos que fueron recogidos por el Círculo de Periodistas Deportivo.

Entre ellos está por ejemplo Alejandro Tabilo (tenis), Joaquín Niemann (golf), Kristel Kobrich (natación) y Valentina Toro (karate), entre otros.