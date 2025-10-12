Colo Colo a semifinales de la Copa Libertadores Femenina. El cuadro albo consiguió un apretado triunfo ante Libertad de Paraguay y estará a la espera de lo que pase en la otra llave de cuartos de final, entre Sao Paulo y Deportivo Cali.

No solamente llegaron a una importante instancia de un torneo continental. Además, las albas consiguieron su victoria número 36 seguida y están a cinco de un récord sostenido por el Olympique de Lyon de Tiane Endler.

Si hubiese que agregar una heroína a esta historia, el nombre de Mary Valencia debería ser el primero en venirse a nuestra cabeza. Es la única colocolina que ha anotado en la actual Copa Libertadores Femenina y esta vez le dio el gol del triunfo ante las paraguayas.

Palabras de Mary Valencia

Llegada al club este año, Mary Valencia se ha convertido en una goleadora inapelable. La nacida en Colombia llegó a cinco anotaciones en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina y es la anotadora por excelencia del cuadro dirigido por Tatiele Silveira.

Tras el partido, la goleadora alba dio palabras sobre el encuentro. “Contentas por esta gran oportunidad que tenemos de seguir peleando y pasar a una semifinal. Para mí y mi equipo es lo mejor que nos ha pasado. Hemos luchado todos los partidos que nos ha tocado”, resaltó la jugadora, quien aseguró que le da lo mismo con quién encontrarse en semifinales.

“No tenemos elección, todos los equipos son fuertes y nosotros también, vamos a pelear con cualquiera que nos toque“, cerró Mary Valencia, la jugadora distinta de cada partido de Colo Colo Femenino.

¿Qué equipos están en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina?

Además de Colo Colo, se instalaron, en la otra llave de semifinales, Corinthians y Ferroviaria, de Brasil. El próximo rival de las albas saldrá entre Deportivo Cali y Sao Paulo.