En el fútbol, el 10 suele estar asociado con la magia en la cancha. El que utiliza ese dorsal acostumbra a tener buena pegada y buenos pases en profundidad, haciendo de habilitador de los delanteros.

Chile ha contado con varios 10 de alta envergadura. En la actualidad, por ejemplo, Luciano Cabral es uno que puede ocupar ese puesto. Incluso, Carlos Palacios puede ser utilizado en aquella posición, debido a sus cualidades.

No obstante, es el pasado el que nos ha dejado más talento asociado con esta dorsal. ¿A alguien le suena David Pizarro? ¿Habrán oído hablar de Jorge Valdivia? ¿Y qué sensaciones crea un tal Matías Fernández? Y eso por nombrar algunos.

Ex 10 de La Roja elige al mejor con su dorsal de los últimos 30 años

Fue en TNT Sports que el Marcelo Vega, alias el Toby, eligió al mejor futbolista chileno que ha utilizado la casaca número 10, en los últimos treinta años de fútbol profesional. Fue descartando uno por uno.

Al final se quedó con una especie de Top 3, dejando en el último lugar del podio a José Luis Sierra. “Jugué muchos años con él en Unión Española, lo vi de cerca. Le hizo un golazo a Camerún en el Mundial“, aseguró el Toby.

En segundo puesto dejó a Jorge Valdivia. “Fue fundamental en la Selección. A pesar de entrar en los segundos tiempos, solucionaba los partidos“, comentó al respecto.

Por último, el Toby eligió a Matías Fernández como el mejor 10 de los últimos 30 años. “Elegido el mejor de América, era extraordinario. Creo que se lo merece”, concluyó.

