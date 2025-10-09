Johnny Herrera siempre deja perlitas en el fútbol chileno y esta vez no fue la excepción. En dialogo con el podcast de Fernando Solabarrieta, el ídolo de U de Chile no dejó títere con cabeza al recordar a Colo Colo.

Corría el año 2005 y en un Superclásico empatado 1-1, el Samurái terminaba de las mechas con Jorge Valdivia, quien le gritó en la cara el gol de Ángel Carreño para los albos.

“Pasa Valdivia así: ‘¡Gool conche…!’. Yo llego y lo agarro, lo agarro de las orejas, le doy un zamarrero: ‘¡cómo que gol…qué te pasa!’ tan, tan y lo suelto. Y ahí queda la pelotera”, partió diciendo el ex arquero azul.

Johnny y el combo prometido a Valdivia

Johnny Herrera se confesó con Fernando Solabarrieta y dejó en claro que aún recuerda el episodio que le costó la tarjeta roja a él y Jorge Valdivia. El Samurái dijo que quedó con sangre en el ojo.

“Me tiraron siete partidos por esa hue…. A Valdivia le dieron ocho. Yo digo, hue…, estoy tan arrepentido de no haberle puesto un combo en el hocico, por lo menos. Todo el show, y no pegué ni uno”, dijo el azul.

Ahí, Johnny Herrera hizo una pausa y ya con la cabeza más fría explicó su reacción. Al respecto, recordó entre risas que “queda la grande, se va expulsado él (Valdivia), de ahí me expulsan a mí, expulsan a (Moisés) Villarroel”.

Publicidad

Publicidad

ver también Johnny Herrera saca su furia y le dice de todo a Nicolás Córdova tras fracaso: “Una cosa es…”

“En esos cinco segundos tuve tanto para hacer… Y en rigor, en mi cabeza, yo todo lo que hice en ese minuto fue para que no me expulsaran. Yo solo le respondí a Valdivia, y lo zamarreé”, cerró.