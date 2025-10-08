Lautaro Millán fue el mejor jugador de la selección chilena Sub 20 en el Mundial de la categoría. Su aparición, pues no estaba en el radar de los hinchas, fue quizás lo único positivo para la Roja en el evento.

El futbolista que puede jugar como mediapunta o extremo ahora debe sumarse a su club, Independiente de Avellaneda, algo que destacan en Argentina pues encontrará nuevos aires.

Mientras se encontraba trabajando con la Sub 20 su club destituyó a Julio Vaccari, que le dio pocas oportunidades, y contrató a Gustavo Quinteros, DT que en Colo Colo le dio muchas chances a los jóvenes.

Lautaro Millán es visto como refuerzo para Quinteros

El medio TyC asegura que es un “refuerzo” el que le llega al entrenador, que de inmediato le exigirá estar disponible a pesar del esfuerzo físico que realizó en el Mundial durante dos semanas.

Millán fue titular en Chile en la Copa del Mundo Sub 20

“Lautaro Millán, delantero de Independiente, volverá al país para sumarse al plantel que dirige Gustavo Quinteros después de haber quedado eliminado del Mundial Sub-20 con la selección de Chile”, señalan.

Agregan que “de esta manera, el atacante nacido en Bahía Blanca estará disponible para el próximo encuentro del Rojo, que será este domingo desde las 21.15 en Avellaneda frente a Lanús”.

“También será la primera vez que el DT tenga a disposición al atacante, que se había sumado a la Roja en el arranque del torneo, que comenzó a fines de septiembre, por lo que no pudo estar en el clásico frente a la Academia”, cierran sobre Millán y Quinteros.

El jugador solamente suma minutos en tres partidos de este torneo, ante Vélez, Instituto de Córdoba y Banfield siendo titular en dos de ellos. También jugó desde el arranque ante la U. de Chile, en Copa Sudamericana.

