Durante la participación de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20, uno de los más fervientes críticos que tuvo el entrenador Nicolás Córdova en los medios de comunicación fue el ex futbolista Marcelo Vega. Tras la caída con México no fue la excepción.

Tras cada una de las derrotas que sufrió el especialista en métricas durante la Copa del Mundo juvenil, el “Toby” se encargó de recalcarle públicamente los errores tácticos y de expresión que cometió el jefe de selecciones juveniles.

Y como era esperable, luego de la derrota por 1-4 ante México en Valparaíso, Vega aprovechó su tribuna en TNT Sports para volver a descargar su bronca contra Nico Córdova, aunque en esta ocasión lo hizo desde la vereda del respeto.

El mensaje del Toby Vega para Nico Córdova

Cuando le tocó la hora de opinar en el programa “Todos Somos Técnicos”, el mundialista en Francia 1998 afirmó que “yo le quiero decir algo, con el respeto que se merece, que las mediciones siempre sirven, pero en la medida que ganes y hagas goles. En el fútbol se gana con goles, no con mediciones“.

“Siempre sirve para cuando tu pierdes y excusarte con esto, que corriste más, que tuviste llegadas, pero al final en el juego con Japón y México tiene que entender que el fútbol no es así“, complementó Vega para luego apuntar a Córdova por sus desencuentros con la prensa.

“Tiene que entender que no hay que ser tan soberbio. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a ver fútbol y jugarlo, muchos años y todos tenemos una forma de ver el fútbol. Se respeta la forma de él y los demás, pero cuando te va mal en esto no hay excusa, porque no fuiste capaz ni con las mediciones de sobrepasar a equipos que eran inferior a ti“, finalizó.

Así fue el desempeño de La Roja en la Copa del Mundo

Nicolás Córdova culmina su participación con Chile en el Mundial Sub 20 con un rendimiento de apenas el 25 por ciento, en base a una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y tres derrotas (0-2 a Japón, 1-2 a Egipto y 1-4 a México), con cuatro goles a favor y nueve en contra.