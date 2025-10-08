Por estas horas, el nombre de Nicolás Córdova es tendencia en redes sociales. No es para menos, el mal juego de la Selección Chilena, la milagrosa clasificación a octavos de final por fair play y su humillante eliminación del Mundial Sub 20 son algunas de las acciones que es protagonista.

Tampoco nos podemos olvidar de la forma en que utilizó sus famosas “métricas” para defenderse de las críticas, que le transformaron en objeto de burla para los hinchas y el medio deportivo nacional. Pero si faltaba “la guinda de la torta”, aquello ocurrió en plena derrota con México.

Es que en medio de la desesperación que había en Valparaíso, donde Chile era ampliamente superado por el rival y las pifias caían sobre los futbolistas, Nico Córdova cometió un insólito error reglamentario en el Mundial Sub 20.

Error reglamentario de Córdova en Mundial Sub 20

Para ello nos tenemos que remontar hasta el minuto 67 del encuentro, cuando Iker Fimbres anotó la segunda cifra para los mexicanos. Inmediatamente tras la acción, el estratega nacional quiso hacer uso de la tarjeta verde para que el árbitro portugués Joao Pinheiro fuera al VAR.

¿El motivo? Varios jugadores de Chile reclamaban que al inicio de la jugada hubo una mano por parte de un futbolista del “Tri”. Ante la desesperación generalizada, Córdova tomó el artículo y se lo entregó al cuarto juez, el somalí Abdulkadir Artan.

Sin embargo, éste le devolvió la tarjeta verde. El asunto es que según el reglamento del Mundial Sub 20, todos los goles se revisan automáticamente en el VAR sin necesidad que los técnicos soliciten intervención. Más encima, se comprobó que no hubo tal acción que reclamaban en La Roja.

La imagen del momento en que Córdova comete error reglamentario en Mundial Sub 20 (Captura)

Así fue el desempeño de La Roja en la Copa del Mundo

Nicolás Córdova culmina su participación con Chile en el Mundial Sub 20 con un rendimiento de apenas el 25 por ciento, en base a una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y tres derrotas (0-2 a Japón, 1-2 a Egipto y 1-4 a México), con cuatro goles a favor y nueve en contra.

