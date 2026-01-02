Lucas Assadi podría estar viviendo sus último días en Universidad de Chile. El habilidoso canterano azul termina contrato con el Chuncho a fin de año y si no renueva contrato en junio ya puede negociar como jugador libre, sin réditos económicos para la U.

Es por eso que en los azules no ven con malos ojos que el crack del Chuncho el segundo semestre de 2025 parta. Y el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli puso sus ojos en Assadi, entre otros.

En conversación con Radio ADN, la histórica ex jugadora de Universidad de Chile y formadora en las divisiones inferiores de la U, Isabel Berríos, se refirió al momento del atacante y cómo fue la descubridora de Assadi.

El orgullo de la histórica Isabel Berríos en la U

“Estoy orgullosa de haber tenido el buen ojo, de haber creído que iba a ser jugador profesional, con las condiciones que él traía de forma natural. Mantuvo sus convicciones. Su personalidad de no querer avasallar a veces lo limitaba en su juego, pero después de tantas experiencias vividas, entendió que la única responsabilidad que él tiene es jugar como juega“, dijo la profe Berríos.

Lucas Assadi y la histórica Isabel Berríos en la U.

Agregó que cuando Assadi llegó a la U en 2010 “era tan pequeñito, tenía siete años. La pelota le llegaba a la rodilla, pero era muy habilidoso. Le dije a los papás que me encantaba como jugaba, que me parecía que tenía que hacer un trabajo más desarrollado. El papá prefería esperar que creciera un poco más, pero él quería ahora. Hablamos y ahí comenzó todo“.

Volviendo al presente, Isabel Berríos expone que “Lucas se ha transformado en lo que realmente yo siempre pensé que iba a ser. Está sacando toda esa personalidad y el carácter que tiene. Esas convicciones personales”.

“Es cordial, respetuoso, genera buenas sensaciones a mí y todas las personas. Lo mejor es que ama a la institución, que es lo que yo trato de inculcarles a los jóvenes: amor por el fútbol, y el amor y respeto por la U“, sentenció la histórica entrenadora del fútbol infantil del Chuncho.