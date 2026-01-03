La Universidad de Chile empieza a tomar forma de cara a la temporada que asoma. El 2026 tiene como referencia lo ocurrido en los dos anteriores años, donde la U fue protagonista, pero no consiguió más que rozar la gloria.

Tener un plantel competitivo y conseguir los objetivos es esencial para un elenco que lleva nueve años sin conseguir bajar una estrella. Además, la Copa Sudamericana vuelve a ser una referencia para los hinchas azules.

En ese sentido, sin dudas que el Romántico Viajero no solamente tendrá que enfrentar varios intentos fallidos de refuerzos, sino también pujas por jugadores propios. Es algo que pasa todos los años y que en este comienzo de 2026 tiene a un vital jugador del equipo en la puerta de salida.

ver también Se acaba la teleserie: Eduardo Vargas vuelve como refuerzo a U de Chile

Lo ubican en Lanús

No todo amor es para siempre, así como no toda carrera es en un mismo club. Con pasos por O’Higgins y Audax Italiano, parecía que el romance de Matías Sepúlveda con la Universidad de Chile sería para siempre, pero las buenas actuaciones siempre llaman la atención desde el extranjero.

Es por eso que Lanús se fijó en el Tucu. Y pese a que en un principio habían tambaleado las negociaciones, según Nicolás Russo, presidente del cuadro de la capital argentina, hay serio interés en el jugador.

El Tucu celebrando un golazo | Photosport

Publicidad

Publicidad

“Seguramente, la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante. La intención es traerlo, nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos podemos poner de acuerdo con el Club y con él”, enfatizó el presidente de Lanús. ¿Saldrá de la Universidad de Chile?

Tweet placeholder

Los números de Matías Sepúlveda en la Liga de Primera 2025

Tucu Sepúlveda jugó un total de 42 partidos en la temporada con la Universidad de Chile, siendo uno de los preferidos por Gustavo Álvarez. En total, marcó cinco goles y dio ocho asistencias.

Publicidad

Publicidad