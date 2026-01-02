Universidad de Chile trabaja en el mercado de fichajes para la temporada 2026, teniendo en cuenta que el lunes comenzará la pretemporada oficial de la mano del técnico Francisco Meneghini.

Los azules son el único cuadro que no ha presentado nuevos jugadores para su equipo, mientras comienzan a sonar otros nombres para dejar la institución siendo titulares indiscutido.

Ahora es Matías Sepúlveda quien aparece en el radar de posible refuerzo desde Argentina, donde aseguran que Lanús lo tiene en su planes para mejorar su plantel.

Los campeones de la Copa Sudamericana lo vieron en el cruce que tuvieron en las semifinales del torneo, aunque lo vienen siguiendo hace un buen tiempo según consigna la prensa de ese país.

Matías Sepúlveda jugó contra Lanús en la última Copa Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Matías Sepúlveda es seguido desde Lanús

Fue el periodista Nicolás Gómez, quien en sus redes sociales, alerta a Universidad de Chile con Matías Sepúlveda y el interés concreto que hay desde Lanús por su carta.

“Matías Sepúlveda se acerca a Lanús. El volante de 26 años, actualmente jugador de Universidad de Chile, muy cerca de convertirse en jugador del granate”, explicó.

Pero no fue el único, porque el periodista David Caruso, de Sintonía Granate, detalló más información sobre el Tucu: “Puede jugar como volante o lateral por la izquierda”.

“En julio casi fue vendido al Vitoria de Brasil en 2,8 millones de dólares por el 80% del pase, pero se cayó por la forma de pago”, destacando que es seguido por otros equipos extranjeros.

