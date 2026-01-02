Universidad de Chile comienza a recibir ofertas en el mercado de fichajes, donde la alarma está puesta en el futuro de Lucas Assadi, uno que es llamado a ser la gran figura de la temporada 2026.

Luego de conocer que Atlético Mineiro lo tiene en sus planes para presentar una oferta a la U, de manera que sea dirigido por el técnico Jorge Sampaoli, se conoció una propuesta.

Según detalló el medio Emisora Bullanguera, al volante formado en el Centro Deportivo Azul ya lo vinieron a buscar para llevárselo desde el Maccabi Haifa de Israel.

En ese sentido, asegura que la dirigencia de Azul Azul rechazó la oferta presentada al considerarla muy baja, dejando en claro que deben subir la puntería: fue de 1,8 millones de dólares.

Lucas Assadi tiene contrato hasta fines de 2026 con Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuánto ofrecieron por Lucas Assadi en la U?

Universidad de Chile está atenta al mercado de fichajes, pero ante una posible oferta por Lucas Assadi, donde ya fue rechazada la primera en el Centro Deportivo Azul.

“La propuesta contemplaba un pago de 1.8 millones de dólares; sin embargo, esta fue rechazada por la dirigencia de Universidad de Chile”, explican en el citado medio.

Si bien esperan que suban la puntería, tienen el foco en lo que pueda llegar desde Brasil con el Atlético Mineiro, donde el nombre de Assadi ya da que hablar en ese país.

“Cabe destacar que un factor clave en este tipo de negociaciones es el vínculo que hoy tienen el jugador y el conjunto estudiantil. De momento, y a la espera de una eventual renovación, el contrato del volante con la U expira a fines de 2026″, cerraron.

