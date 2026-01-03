Pronósticos Real Madrid vs Real Betis: el Bernabéu está listo para un partido de lujo en la liga española

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Real Madrid vs Real Betis, en el marco de la fecha 18 de LaLiga.

Real Madrid se presentará por primera vez en 2026 en el Santiago Bernabéu frente a Real Betis, en el marco de la fecha 18 de la liga española. Los Merengues tienen 42 puntos y, hasta antes del comienzo de la jornada, están a cuatro de Barcelona. Los Béticos, en tanto, registran 28 unidades y marchan sextos.

En la antesala de este desafío, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas. Si aún no tienes cuenta, revisa el proceso de registro en bet365 para no perderte ningún detalle.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Real Betis

Total de goles de Real Betis: Más de 1.5 3.25 Anotará o conseguirá una asistencia: Jude Bellingham 1.90 Anotará o conseguirá una asistencia: Cucho Hernández 2.50

Racha goleadora de Betis: ¿podrá ante Real Madrid?

Real Betis lleva una buena racha goleadora: anotó al menos dos tantos en siete de sus últimos ocho compromisos. Real Madrid encajó al menos dos tantos en tres de sus anteriores cinco juegos.

Total de goles de Real Betis: Más de 1.5 – 3.25 en bet365

Las estadísticas de Jude Bellingham en la temporada

Jude Bellingham anotó un gol en la victoria reciente frente a Sevilla. Además, asistió anteriormente contra Alavés y Manchester City. Suma cinco tantos y cuatro pases de gol en lo que va de la temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Jude Bellingham – 1.90 en bet365

La gran actuación de Cucho Hernández en Betis

Cucho Hernández anotó dos goles y dio una asistencia en sus últimos dos encuentros con los Béticos. Tiene nueve tantos y tres pases de gol entre todas las competencias.

Anotará o conseguirá una asistencia: Cucho Hernández – 2.50 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Real Betis

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Real Madrid vs Real Betis: últimos partidos