Pronósticos Sevilla vs Levante: la oportunidad de oro para el equipo de Alexis Sánchez

RedGol te brinda los pronósticos deportivos destacados para apostar en Sevilla vs Levante, por la fecha 18 de la liga española.

Este domingo 4 de enero a las 10:00 horas (hora de Chile), el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentará a Levante, colista del torneo, por la fecha 18 de la liga española. Los Sevillanos están en el puesto 11, pero con un triunfo podrán escalar algunas posiciones para instalarse cerca de los puestos de clasificación a copas internacionales. ¿Aprovecharán esta gran oportunidad?

Antes de averiguarlo y teniendo en cuenta las estadísticas recientes, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Sevilla vs Levante

Resultado final: Sevilla 1.75 Tiros de esquina de Levante: Menos de 4.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Menos de 7.5 1.80 Remates a puerta de Pablo Martínez: Más de 0.5 1.83

Sevilla es favorito para ganarle a Levante

A pesar de no tener una regularidad marcada, Sevilla es favorito para lograr la victoria. Ganó tres de sus últimos cinco encuentros en casa.

En contraste, Levante lleva tres caídas consecutivas en la liga siendo visitante. Son cuatro caídas en sus anteriores cinco presentaciones si se toman en cuenta los compromisos de Copa del Rey.

Resultado final: Sevilla – 1.75 en bet365

El límite en los córners según las estadísticas

Los Pericos jugaron nueve veces de visitante y nunca alcanzaron los cinco córners a favor. En siete de sus ocho localías, los Sevillanos registraron menos de ocho saques de esquina.

Tiros de esquina de Levante: Menos de 4.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Menos de 7.5 – 1.80 en bet365

Una racha efectiva de Pablo Martínez

Pablo Martínez, el número 10 de Levante, lleva dos encuentros consecutivos de liga con al menos un remate al arco. En el torneo suma 14 disparos en 10 juegos, aunque solo tres fueron entre los tres palos.

Remates a puerta de Pablo Martínez: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Sevilla vs Levante

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Sevilla vs Levante: últimos partidos