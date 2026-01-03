Se concretó, por fin, la llegada de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile. El Romántico Viajero aseguró a uno de sus máximos ídolos, en una transacción que tuvo mucho drama de por medio.

Todo partió a mitad del 2025, cuando Eduardo Vargas dejó Nacional de Montevideo. Por ese entonces, todos creían que llegaría a la U, pero un traspié en la negociación terminó echando por el suelo cualquier opción. Edú terminó en Audax Italiano.

Algunos, los menos optimistas, creían que esta vez acontecería algo parecido. Las negociaciones con Turboman entraban en un pantano y surgieron voces que lo acercaban a Coquimbo Unido. No obstante, este sábado el delantero campeón de América fue confirmado en la U.

¿Ganará cerca a Arturo Vidal?

Muchos se regocijan al saber cuánto ganan los jugadores de fútbol. En esta ocasión, no obstante, la cifra que el Romántico Viajero dispensará por Eduardo Vargas no será tan voluptuosa.

Según pudo averiguar 24Horas Deportes, el salario de Eduardo Vargas rondará los $20 millones, cifra muy por debajo de la percibida por su compañero de equipo, Charles Aránguiz, que recibe $4o millones.

Mientras tanto, no son pocos los que querrán comparar con el millonario sueldo de Arturo Vidal. El King gana $114 millones al mes en Colo Colo, lo que lo distancia sustantivamente de sus ex compañeros en La Roja.

Revisa la publicación con la que Universidad de Chile anunció a Eduardo Vargas