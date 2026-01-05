Es tendencia:
U. de Chile

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Eduardo Vargas y Charles Aránguiz

La imagen que todo esperaban se dio este lunes en el CDA: el reencuentro entre Eduardo Vargas y Charles Aránguiz en U. de Chile.

Por Javiera García L.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz se reencontraron en la U
© U. de ChileEduardo Vargas y Charles Aránguiz se reencontraron en la U

U. de Chile dio inicio oficial a su pretemporada, donde la presencia de Eduardo Vargas es la gran novedad para una nueva campaña de los azules. El delantero es el único refuerzo confirmado hasta el momento.

“Por fin se dio este regreso (…) Estoy muy feliz, todavía no asimilo bien que estoy de vuelta. Mis sensaciones son felicidad, quiero estar entrenando con mis compañeros”, fueron las primeras palabras del jugador.

Estoy ansioso de encontrar a Charles, al Chelo ya lo vi. Tenerlos día a día en partidos o concentraciones será lindo“, agregó también.

Y este lunes por fin se dio el reencuentro entre los dos grandes amigos. En sus redes sociales, el Bulla publicó un video de cómo Charles Aránguiz recibió a Eduardo Vargas en el Centro Deportivo Azul.

Charles Aránguiz le da la bienvenida a Eduardo Vargas en U. de Chile

Con las incorporaciones de Eduardo Vargas y Francisco Meneghini, U. de Chile comienza la pretemporada. El elenco universitario entrena desde este lunes en el Centro Deportivo Azul.

Para preparar el inicio de la campaña 2026, los azules tienen programados dos amistosos internacionales. El 18 de enero enfrentarán a Racing en Concepción y el 24 a Universitario en Perú.

