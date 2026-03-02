Universidad de Chile venció a Colo Colo contra todo pronóstico. Como es habitual, Marcelo Vega entregó las tradicionales notas tras el Superclásico jugado en el Estadio Monumental.

El Romántico Viajero venía muy mal con Francisco Meneghini, pero logró sumar en Macul su primera victoria del año. En un partido con pocas luces, el gol de Matías Zaldivia bastó para que el Bulla se llevara los 3 puntos desde Macul.

Los peores para Toby Vega

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Vega analizó lo que sucedió en el Monumental para poner sus habituales notas en Todos Somos Técnicos. El ex volante de La Roja comenzó explicando que el partido fue muy malo, por lo cual no había evaluaciones sobresalientes.

El mejor del partido para Toby fue Matías Zaldivia. El argentino nacionalizado chileno anotó el único gol del partido y estuvo sólido en defensa. Por esta razón, recibió la nota más alta de todos los jugadores con un 5,7. Franco Calderón fue el segundo mejor con un 5,5 y cerró el podio Charles Aránguiz con un 5,3.

Las calificaciones de los más destacados no fueron muy altas, algo que fue reclamado por integrantes del panel como Juvenal Olmos y Johnny Herrera. Sin embargo, la polémica aumentó a la hora de conocer a los tres peores jugadores del Superclásico.

Zaldivia fue el mejor para Toby Vega. Imagen: Photosport

Arturo Vidal, quien fue duramente cuestionado, recibió un 4,5. Eduardo Vargas fue evaluado con un 4,0, algo que indignó a Herrera. “En comparación con Vidal…, que se andaba cayendo solo“, atacó el ídolo de Universidad de Chile. Finalmente, el peor de todos fue Juan Martín Lucero con un 3,5.

Desde el panel de Todos Somos Técnicos criticaron que entre las calificaciones más bajas no estuvieran más jugadores de Colo Colo al ser el club perdedor, pero Toby Vega defendió con mucha convicción sus notas. Parte de lo que dejó el Superclásico 199.

