Universidad de Chile se prepara para el Superclásico 199 frente a Colo Colo, este domingo en el estadio Monumental. Los azules cumplieron este viernes su penúltimo entrenamiento y sólo queda definir detalles este sábado.

A la salida del CDA Eduardo Vargas se detuvo unos instantes para firmar autógrafos y fotografiarse con los hinchas, momento que aprovechó para compartir breves palabras.

Consultado por la posibilidad de marcarle un gol a Colo Colo este domingo, Vargas contestó que “vamos a ver qué se hace, ojalá podamos hacerlo“.

ver también Francisco Meneghini patea el tablero: fuertes cambios en la formación de la U frente a Colo Colo

El registro de Vargas y la U 2026

Conocido por ser siempre de pocas palabras durante toda su carrera, el refuerzo e ídolo azul que llegó de regreso a la U este 2026 sentenció que “siempre buscamos la victoria“, dando a entender que en la casa del archirrival no será la excepción.

Edu Vargas a su estilo breve: ya piensa en anotarle a Colo Colo y sueña un triunfo azul.

Cabe recordar que Eduardo Vargas llegó este 2026 proveniente de Audaz Italiano, con el registro hasta ahora de un gol (a Huachipato) y una asistencia frente a Deportes Limache.

Publicidad

Publicidad

Hasta ahora los azules han cosechado empate contra Audax(0-0), derrota frente a Huachipato (2-1) e igualdades ante Palestino (0-0) y Limache (2-2). Vargas ingresó sobre el final contra los floridanos y posteriormente sumó 90′, 70′ y 90′ respectivamente como titular.

ver también Gato azul despeja las dudas: ¿Lucero celebrará si le hace un gol con U de Chile a Colo Colo?

La U visitará a Colo Colo este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Resumen:

-Eduardo Vargas disputará el Superclásico 199 tras regresar a Universidad de Chile este 2026.

-El delantero suma un gol y una asistencia en cuatro partidos jugados esta temporada.

-Universidad de Chile visitará a Colo Colo este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.