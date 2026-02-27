Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo, por el Superclásico 199 en el estadio Monumental. Y el derbi válido por la quinta fecha de la Liga de Primera se jugará con aforo completo de 42 mil espectadores, sin hinchas visitantes.

En rueda de prensa, el mediocampista e ídolo de Colo Colo, Arturo Vidal, reconoció que le gustaría que por el espectáculo y el espíritu del fútbol, el Superclásico se jugara con presencia de hinchas visitantes, en este caso, de la U.

“Antes se veía lindo con las dos barras, pero es algo que ya queda en el pasado. Pero a mí me hubiese encantado que estuviese la barra de la U… pero bueno, las decisiones no las tomo yo“, dijo tajante el King.

Vidal agrega que “lo importante es que habrá 42 mil colocolinos que nos estarán apoyando en nuestro estadio. Eso nos va a ayudar, estaremos con 12 jugadores. Pero me gustaría que en el futuro pudiesen estar las dos barras en un partido como el que se jugará este domingo“.

Vidal y el momento de Colo Colo

Por otro lado, el Rey Arturo habló del momento de Colo Colo y cómo llegan al choque frente al archirrival: “el equipo va jugando mejor con el correr de los partidos. En cada línea hemos crecido. No nos hacen goles, se juega mejor en el mediocampo y atacamos con más gente. Todo eso es producto de la pretemporada”, expuso.

“Sabemos que este equipo puede dar mucho más. Se ha trabajado bien y una buena pretemporada puede marcar mucho para lo que viene en el año”, manifestó el volante.

“En los dos primeros partidos tras el debut con derrota ganamos sobre el final, algo en lo que confiamos siempre. Con O’Higgins tal vez se vio mejor el equipo porque fue ante un rival fuerte, que está jugando en la Libertadores. Creo que en los tres partidos hemos ganado bien”, sentenció.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental.

