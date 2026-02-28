Colo Colo tuvo su último entrenamiento en el estadio Monumental para este domingo recibir a Universidad de Chile, en la edición 199 del Superclásico en la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, había expectación con el técnico Fernando Ortiz, quien debía definir la última gran duda que tenía en su once estelar para recibir al archirrival.

Algo que quedó finalmente totalmente despejado en esta jornada, donde confirmó la oncena estelar para el choque contra la U, con una sorpresa según lo que se venía trabajando.

Fue el periodista Cristián Alvarado de radio ADN quien entregó los detalles en sus redes sociales para los hinchas de Colo Colo: “Fernando Ortiz se decidió por Tomás Alarcón para jugar el Superclásico 199 ante la U”.

Tomás Alarcón será protagonista en el Superclásico en el Monumental. Foto: Andres Pina/Photosport

Tomás Alarcón será protagonista del Superclásico

Colo Colo tiene todo listo para recibir a la U en el Monumental, donde esperan continuar con la buena racha de resultados de los últimos partidos en la Liga de Primera.

Con la intención de seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones, Fernando Ortiz definió su oncena titular de manera de concentrarse para el Superclásico.

Tomás Alarcón será quien tome protagonismo en la zona de los volantes, donde se adelanta un gran duelo de ideas de ambos equipos, por lo que tendrá un rol protagónico.

La formación de Colo Colo será con Fernando de Paul, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Revisa los detalles:

Fernando Ortiz confirmó la titularidad de Tomás Alarcón para disputar el Superclásico 199.

El arquero Fernando de Paul y el volante Arturo Vidal integran la formación estelar alba.

Colo Colo busca mantener su racha positiva para seguir en la parte alta de la tabla.