Hernán Caputto se fue a casa con la convicción de que Deportes Concepción rescató un premio demasiado grande en su visita a Coquimbo Unido. Seguramente le da vueltas el cabezazo de Rodrigo Holgado que el portero brasileño César Dutra salvó de manera espectacular.

Por cierto, debe considerar injusto el lanzamiento penal que le permitió a Leonardo Valencia poner en ventaja al León de Collao. “Creo que el trámite fue todo nuestro, no sé cómo lo analizaron ustedes. No pudimos concretar, el gol de penal tendría que volver a verlo”, expuso Caputto en TNT Sports.

“Son criterios del árbitro. Independiente de las variantes y la gente que entró, intentamos. Cuesta, pero el equipo intenta. Uno quiere ganar, el equipo se había acostumbrado a ganar, pero hay que tener tranquilidad en estos momentos”, fue el mensaje del ex DT de Deportes Copiapó para sus pupilos.

Hernán Caputto no quedó totalmente disconforme tras la caída coquimbana. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Desde octubre de 2024 que el cuadro aurinegro no caía como local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Lo había hecho por última vez frente a Universidad de Chile. A pesar de esa larga racha que se rompió, el entrenador no se desespera.

“Nunca perdimos el control de juego, no sé si la pregunta es de eso. Uno busca y ellos se pararon atrás, están en su derecho”, aseguró el ex seleccionador de la Roja Sub 17 y director técnico de Universidad de Chile y Ñublense de Chillán. Quedó claro que su equipo no tuvo cómo vulnerar al Conce.

Publicidad

Publicidad

Caputto se da tiempo tras la derrota de Coquimbo Unido vs Deportes Concepción

De todas maneras, Hernán Caputto valoró las vicisitudes que Deportes Concepción planteó para Coquimbo Unido, que sobre el final del encuentro se quedó con 10 futbolistas. Fue por una dura patada de Diego Sánchez sobre Aldrix Jara.

Así terminó el partido el Mono Sánchez ante los lilas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Era difícil entrar, pero creo que conté cinco situaciones claras de gol. Queda trabajar y seguir para adelante. Esto recién empieza”, aseguró Caputto, quien busca darse un margen más amplio de tiempo en el monarca de la élite en el fútbol chileno. Tiene razón: van cinco de los 30 partidos del torneo.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, queda lavar las heridas y sacudirse para el siguiente desafío liguero, pactado para el 7 de marzo ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano. Ese duelo comenzará al mediodía.

ver también Revelan al verdadero culpable de la eliminación de Huachipato de Copa Libertadores: “No se aguantó ni siquiera una semana”

Revisa el compacto del triunfo del Conce vs Coquimbo en el Sánchez Rumoroso

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido está en el 11° lugar al cabo de cinco fechas mientras que el León de Collao puede esbozar un respiro de alivio con esta victoria, la primera desde que volvió a la élite del fútbol chileno.

Publicidad