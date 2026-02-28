Universidad de Chile tuvo que hacer modificaciones en su formación titular para el Superclásico de este domingo, donde debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Esto, porque tras el empate 2-2 ante Deportes Limache salió lesionado Lucas Assadi, con un rebelde esguince de tobillo que incluso lo podría tener lejos por varias semanas.

En ese sentido el técnico Francisco Meneghini tuvo que revisar su plantel para buscar al remplazante de un titular indiscutido en la U, encontrando una fórmula para el duelo ante los albos.

Será Javier Altamirano el encargado de hacer jugar al cuadro bullanguero en el estadio Monumental, lo que significó mover a Israel Poblete a una zona más retrasada. ¿Funcionará?

Javier Altamirano ocupará la función de Lucas Assadi en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Altamirano asume el control de la U

No hay dudas que en el último partido de Universidad de Chile, cuando empataron contra Limache, fue Altamirano quien desarrolló las jugadas más peligrosas para los azules.

Es más, con una conexión con Eduardo Vargas salió el gol del ex Huachipato en el arco norte del Estadio Nacional, lo que gusto en la generación de juego de Francisco Meneghini.

Es la misma función que deberá cumplir este domingo, aunque ahora sin Lucas Assadi, se podrá mover con mucha más libertad para lograr conectar con Vargas y Juan Martín Lucero.

Por lo mismo, la confianza en el juego de la U la llevará Altamirano en el Superclásico, con una prueba de fuego para afianzarse con Paqui como titular en su equipo.

En resumen:

Javier Altamirano reemplazará al lesionado Lucas Assadi en la formación titular ante Colo Colo.

El técnico Francisco Meneghini reubicó a Israel Poblete en una zona más retrasada del mediocampo.

La Universidad de Chile llega al Superclásico tras empatar 2-2 contra Deportes Limache