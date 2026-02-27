Colo Colo vive un fin de semana especial, porque este domingo 1 de marzo recibe a U. de Chile para un nuevo Superclásico. En la previa de tan esperado encuentro, Arturo Vidal tomó la palabra en el Monumental.

El King habló de todo, incluso sobre la opción de que este sea su último Superclásico en el Cacique. Pero algo que destacó fueron sus elogios al trabajo que está haciendo Fernando Ortiz, a quien había criticado severamente en el cierre de temporada 2025.

“La mayoría de los que estamos acá creemos en lo que se está haciendo, estamos muy conectados, y por algo se dan los resultados. Los últimos tres partidos nos hacen creer en lo que se está haciendo, y seguramente iremos creciendo con más fechas”, dijo Vidal.

“Lo que está haciendo el entrenador es muy bueno. Todos creemos y estamos trabajando cada día más fuerte. Estamos todos alineados, por eso, cuando se hacen los cambios, el equipo sigue jugando igual, a veces mejor, así que eso te habla de lo que se está haciendo“, sumó.

“Lo que está haciendo el DT es muy bueno”, valoró Vidal | Photosport

Arturo Vidal promete dejar la vida en el Superclásico

En cuanto al Superclásico, Arturo Vidal mencionó que “es importante ganar para seguir sumando y mantenernos en la punta, y porque jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente. Todos sabemos que es especial. Desde que inicie el partido hasta el final, dejaremos la vida“.

Contra U. de Chile, Colo Colo formaría con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.