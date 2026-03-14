Universidad de Chile continúa con su búsqueda de entrenador para la temporada 2026 tras la temprana salida de Francisco “Paqui” Meneghini por malos resultados. En medio de este escenario, donde han aparecido distintos nombres como posibles candidatos para asumir la banca azul, uno de ellos comenzó a perder fuerza rápidamente.

Se trata de Esteban ‘Chino‘ González, hoy DT del Querétaro y último técnico campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido, quien en las últimas horas había sido mencionado como opción para el club universitario.

Un candidato menos para la U

La información la dio a conocer el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia a través de la red social X, quien con un breve pero categórico tuit señaló que el nombre del técnico no está en carrera para asumir en el CDA.

“Descarten ya al Chino González en la U”, escribió Hevia, descartando de forma directa y sin entregar mayores razones, el ex actor cerró cualquier opción de que el ex entrenador ‘pirata‘ pueda transformarse en el nuevo estratega del cuadro universitario.

(Foto: Captura de X.)

El mensaje rápidamente generó repercusión entre los hinchas, en especial entre los fanáticos azules, quienes siguen atentos a cada información relacionada con el futuro entrenador del equipo.

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Por ahora, Azul Azul mantiene bajo llave los nombres que asoman como favoritos. Y si bien Esteban Solari también ha sonado como posible candidato, la dirigencia azul continúa evaluando distintas alternativas para tomar una decisión que mejore el rumbo deportivo del club en los próximos meses.

Esteban González no será DT de la U, según informó Coke Hevia. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

El ‘Chino‘ González, en tanto, deberá seguir enfocado en su carrera en Querétaro de México, donde no ha logrado repetir su buena campaña en Chile y hoy marcha penúltimo de la Liga MX, con 6 puntos en 9 duelos disputados.

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En resumen