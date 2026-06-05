Mundial 2026: jugador del fútbol chileno es el de más baja estatura de las 48 selecciones

Dos representantes de la Liga de Primera dirán presente en la Copa del Mundo. Uno de ellos lidera curioso ranking futbolero.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, los países clasificados ya están instalados para buscar la gloria en el torneo. Si bien Chile no sacó pasajes, habrá dos representantes en la selección de Panamá.

Tal es el caso de Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores de U de Concepción y Cobresal respectivamente. Los hábiles panameños buscarán la hazaña con su país, donde uno de ellos lidera un curioso ítem.

“Uno de los datos donde sobresale Panamá es la de César Yanis. El mediocampista de Cobresal es el de menor estatura de todos los jugadores del mundial con 1.60m”, reportó Tigo Sports Panamá.

Los datos infaltables del Mundial 2026

El panameño César Yanis, jugador que representa al fútbol chileno tras sus campañas en Cobresal, es el futbolista de más baja estatura de todo el Mundial 2026. Con su 1.60 metros, el volante ofensivo es pura habilidad de cara al torneo.

Yanis en su selección.

Por otra parte, Florian Wiegele, portero de la selección de Austria, es el de mayor estatura con 2.05 metros. Pero hay otras cifras que también llaman la atención con miras al torneo que inicia la otra semana.

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Entre otros datos que llaman la atención, Manchester City es el equipo que más jugadores aporta a la Copa del Mundo, con 19 jugadores. Le sigue el Bayern Munich (18) y cierran el podio Arsenal y PSG, ambos con 16 nombres.

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El jugador más veterano que jugará el Mundial es Craig Gordon de Escocia, con 43 años. Por su parte, el más joven es el mexicano Gilberto Mora, que solo tiene 17 años.