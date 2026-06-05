El entrenador español Roberto Martínez, que dirigió al zurdo en Wigan, llegó de elogios al retirado ex bicampeón de América.

Portugal se alista para su participación en el Mundial de 2026 y uno de sus grandes sparrings será la selección chilena, que desafiará al equipo de Cristiano Ronaldo en Lisboa.

Los lusos se despedirán de su gente ante la Roja, con el anhelo de sumar una victoria que los llene de confianza antes de la Copa del Mundo, donde serán dirigidos por el español Roberto Martínez.

El experimentado entrenador hispano habló en conferencia de prensa un día antes del cotejo pactado para el sábado, y fue consultado sobre el fútbol chileno, pero centró su respuesta en un ex dirigido: Jean Beausejour.

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Roberto Martínez llena de elogios a Jean Beausejour

El corresponsal de RedGol en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol, le preguntó a Bob Martínez sobre el fútbol chileno y llenó de elogios a Bose, a quien tuvo como pupilo en Wigan de Inglaterra.

“A mí me encanta el fútbol chileno. Lo acompañé muchísimo en el Mundial 2010, con el profe Bielsa. Pero para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de Jean Beausejour“, dijo el español.

“Un jugador increíble, un jugador con una capacidad de adaptación táctica, un jugador que podía jugar en un sistema de cinco, de tres (defensores). Un ganador nato“, puntualizó.

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Jean Beausejour recibe elogios de Roberto Martínez. (Photo by Buda Mendes / Getty Images)

Roberto Martínez fue más allá, porque para su punto de vista, egoísta como lo calificó, el ex Colo Colo es el mejor jugador en la historia del balompié nacional.

“Para mí hablar del futbolista chileno es hablar de Jean Beausejour, que son palabras mayores. Entonces, de una forma muy egoísta, te voy a decir que el mejor jugador de la historia de Chile, para mí, es Jean Beausejour. Lo vi por primera vez en 2010, lo perseguí y no le pude firmar. Se fue a otro club y fue a mitad de temporada donde finalmente me lo conseguí llevar, y tenemos memorias para siempre”, cerró Roberto Martínez.

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En síntesis

Roberto Martínez elogió al exfutbolista Jean Beausejour en conferencia de prensa previa al partido.

elogió al exfutbolista Jean Beausejour en conferencia de prensa previa al partido. Chile jugará un partido amistoso contra la selección de Portugal este sábado en Lisboa.

jugará un partido amistoso contra la selección de Portugal este sábado en Lisboa. Portugal se despedirá de su público antes de disputar el Mundial de 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.