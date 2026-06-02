El ex lateral izquierdo de la Roja se quejó por la complicada situación administrativa que rodea el partido ante los africanos.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha, porque tiene pactados partidos amistosos ante Portugal y Congo, sin embargo, el choque ante los africanos está en un manto de dudas.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, canceló el encuentro que se iba a disputar entre chilenos y congoleños en dicha ciudad, debido a un brote de ébola que complica al país de África.

En la ANFP quieren salvar el partido y propusieron jugar el duelo que está programado para el próximo martes a puertas cerradas, situación que aún no está confirmada.

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Droguett critica la situación del amistoso entre Chile y Congo

La complicada situación que rodea a la Roja fue analizada junto a RedGol por Hugo Droguett, quien le pegó un palito a los dirigentes de Quilín por lo sucedido.

“Siempre hay que ir un pasito adelante en las planificaciones. A nosotros siempre nos pasan este tipo de cosas y somos los que terminamos quedando mal“, dijo el ex seleccionado nacional.

“Después de la Generación Dorada no se ha hecho nada bien, entonces, lo que ocurre ahora es una situación más que va para el libro de errores“, agregó.

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La Roja se prepara para la fecha FIFA. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Por último, Droguett indicó que “hay que estar atento a todos los detalles, esto es gestión y planificación. Siempre digo, de afuera se ve todo más fácil, pero la verdad es que tampoco es tan difícil con el nivel de conectividad e informaciones que hay en la actualidad”.

La selección chilena, por ahora, solo tiene confirmado el partido ante Portugal y aún no se define lo que ocurrirá con el duelo ante Congo.

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En síntesis

El ex seleccionado Hugo Droguett criticó la gestión de la ANFP por la planificación actual.

criticó la gestión de la ANFP por la planificación actual. El alcalde Juan Franco canceló el amistoso entre Chile y Congo en su ciudad.

canceló el amistoso entre Chile y Congo en su ciudad. El partido suspendido se debió a un brote de ébola que afecta a Congo.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.