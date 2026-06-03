El defensor chileno dejó San Luis de Quillota a comienzos de año para fichar por el Assyriska FF de Suecia. A varios meses de su arribo al Viejo Continente, repasó su adaptación al fútbol europeo y el presente que atraviesa en su nueva aventura profesional.

El futbolista chileno Martín Larraín dio un importante paso en su carrera durante esta temporada al dejar San Luis de Quillota para incorporarse al Assyriska FF, club que milita en la tercera categoría del fútbol sueco. A varios meses de su llegada a Europa, el jugador se refirió a su presente y al desafío que ha significado esta nueva etapa en el extranjero.

El jugador de 23 años conversó con AS, donde también se refirió a su salida de San Luis, club en el que estuvo 4 años. “Conocí mucha gente linda en el club y en la ciudad. Me ayudó mucho a crecer como persona y como jugador, ya que pude debutar y jugar varios partidos, aunque no tantos como me hubiese gustado”.

El presente de Martín Larraín en Europa

Sobre su presente en el Viejo Continente, el jugador señaló que está contento. “Porque siempre quise vivir en otro país gracias al fútbol”.

Asimismo, agrega: “Todo muy bien en el club, es una institución muy linda que me ha tratado muy bien, al igual que mis compañeros”.

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En la misma línea, el jugador habla de sus objetivos profesionales. “Me encantaría quedarme acá en Europa e ir quemando etapas para llegar a la competencia más alta que pueda. De todas formas, tampoco me cierro a volver a Chile. Creo que me quedaron un par de cosas pendientes allá”.

Larraín también reconoce sus ganas de sumarse a la Roja. “Me encantaría. Creo que representar a tu país debe ser de las cosas más lindas para uno como deportista, pero sé que debo quemar etapas primero”.

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