España mantiene su racha de partidos sin perder, pero se llenó innecesariamente de dudas a días del Mundial: empate contra Irak.

La selección de España es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo 2026, pero los ibéricos tropezaron en su penúltimo amistoso de preparación. Fue empate 1-1 contra Irak, en el estadio Municipal de Riazor, en La Coruña.

Eso sí, cabe considerar que el entrenador Luis de la Fuente presentó equipo alternativo, contando además la suplencia de Lamine Yamal, quien no ingresó entre los lesionados que cuida España para la cita planetaria.

Asimismo, España realizó 11 cambios, mientras Irak también aportó a que se desordenara aún más el duelo con otras once sustituciones.

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Los golazos de España e Irak

Los europeos abrieron la cuenta en los 15′ con el golazo de Ferrán Torres, quien recibió el balón en la mitad de cancha y ganó metros hasta la entrada del área, aguantando rivales para definir con un zurdazo.

Lamine Yamal en el banco durante España versus Irak.

Sin embargo, Irak empató en los 26′ con un certero disparo desde el costado del área, obra de Merchas Doski, que se clavó de sombrerito en el arco hasta entonces defendido por Eric García.

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Este lunes la selección española jugará su último amistoso frente a Perú, mientras que Irak hará lo propio el martes frente a Venezuela.

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Los españoles integran el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Irak es parte del Grupo I que completan Francia, Senegal y Noruega.

Compacto España vs. Irak

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