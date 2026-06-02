Rodri pide calma ante las voces que ponen a España como candidato al Mundial: “No pienso en eso”

El capitán del equipo español indica que quiere obtener la Copa del Mundo, pero asegura que irán "paso a paso".

Para los expertos uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial de 2026 es España, que tiene una generación renovada y viene de imponerse en la Eurocopa que se disputó en 2024.

El equipo de Luis de la Fuente cuenta con una de las mayores estrellas a nivel planetario, como Lamine Yamal, quien tendrá la opción de debutar en una Copa del Mundo con apenas 18 años y muchos dicen que liderará el ataque español.

A pesar que hay muchas voces que ponen a la Roja de Europa como candidata, el capitán del cuadro ibérico, Rodri Hernández, afirma que deben ir “paso a paso” en la búsqueda de su segundo título del mundo.

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Rodri no se agranda y dice que España va de a poco en el Mundial

El volante de Manchester City aseguró que está pensando en la final del 19 de julio en Nueva Jersey, sin embargo, indica que tienen que ir armando de a poco una buena actuación en el Mundial.

“Uno está aquí para ganar el Mundal, pero no pienso para nada en ese momento. Es un camino larguísimo y hay que ir construyendo cosas“, dijo el líder del cuadro español.

“Paso a paso. Lo que va a dictaminar que esta selección triunfe será el día a día, el ir creciendo, mejorando, corrigiendo. En ese crecimiento viene el éxito”, agregó el mediocampista.

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Rodri es el líder de España. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Por último, Rodri se refirió a su condición física de cara a su presentación en el Mundial, tras una extenuante temporada defendiendo los colores del cuadro inglés.

“Pocas veces me he encontrado tan bien. Casi nunca había llegado a citas así tan descansado, es algo positivo el no tener tantos partidos. Va a ser un Mundial muy largo. Prepararnos al máximo. A nivel físico estoy muy muy bien y a nivel mental con ganas de llevarnos una medalla”, cerró.

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España será parte del Grupo H en el Mundial, donde se verá las caras con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

En síntesis

El volante Rodri Hernández liderará como capitán a España en el Mundial de 2026.

liderará como capitán a España en el Mundial de 2026. El delantero Lamine Yamal debutará en una Copa del Mundo con 18 años .

debutará en una Copa del Mundo con . España competirá en el Grupo H contra Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.