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Roland Garros

Zverev gana un partido duro ante Rafael Jódar y queda a dos pasos de la gloria en Roland Garros

El alemán, que nunca ha ganado un Grand Slam, ya está en semifinales en París y acaricia un título inédito en su carrera.

Por Carlos Silva Rojas

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Alexander Zverev está en semifinales en Roland Garros.
© GettyAlexander Zverev está en semifinales en Roland Garros.

Ahora o nunca. Alexander Zverev (3°) tiene la gran chance de ganar por primera vez un título de Grand Slam y sigue forme en Roland Garros, segundo major de la temporada.

El alemán, segundo preclasificado en el certamen francés, clasificó a las semifinales luego de vencer a una de las grandes promesas del tenis mundial, el español Rafael Jódar (29°).

Zverev espantó cualquier fantasma que se asome por su cabeza y le ganó en sets corridos al hispano, por parciales de 7-6 (3), 6-1 y 6-3, en dos horas y 28 minutos de partido.

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Alexander Zverev, cuyo mejor ránking en la ATP fue el número 2 del mundo, quedó a dos partidos de romper la maldición de los Grand Slam y es el primero en clasificar a semifinales de Roland Garros.

Alexander Zverev ya está en semifinales de Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Alexander Zverev ya está en semifinales de Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Zverev es considerado uno de los mejores jugadores del mundo sin tener en su palmarés en major. Llegó a las finales en el US Open (2020), Roland Garros (2024) y Australian Open (2025), donde no se pudo quedar con la victoria.

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El alemán espera tranquilo a su rival en la ronda de los cuatro mejores, el que saldrá del ganador del choque entre el checo Jakub Mensik (27°) y el brasileño Joao Fonseca (30°).

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