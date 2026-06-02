El alemán, que nunca ha ganado un major, dejó en claro cuál es el certamen que tiene mayor importancia para muchos tenistas.

Uno de los grandes jugadores que no ha podido ganar un Grand Slam en su carrera es Alexander Zverev (3°), quien este martes clasificó a las semifinales de Roland Garros.

El alemán está cerca de romper la maldición en los majors y le preguntaron si cambia el oro olímpico que ganó en Tokio 2020 por el título en París, y su respuesta no dejó dudas.

“No hay oportunidad de eso. La medalla de oro, para mí, es lo más difícil de ganar, porque tienes una oportunidad cada cuatro años. Es muy especial porque hay pocos que lo han hecho. Además, lo haces para tu país, lo haces para la gente en su casa, así que nunca voy a cambiar mi medalla de oro por nada. Pero no me importa añadir algunas cosas a mi lista”, dijo Sasha.

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Zverev elude el favoritismo en Roland Garros

Alexander Zverev es el principal candidato para ganar Roland Garros, tras las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic, sin embargo, no quiere hablar de favoritismo.

“Como dije antes, no me importa. Me concentro en el próximo partido y en los oponentes. Eso es lo único que puedo controlar. Y si gano esos partidos, eso es genial”, analizó el europeo.

Alexander Zverev derrotó a Rafael Jódar en París. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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Por último, fue consultado por la irrupción de nuevos jugadores, como el español Rafael Jódar, al que venció este martes y llenó de elogios a las caras nuevas del circuito.

“Tenemos un buen grupo de jugadores jóvenes que juegan fantástico al tenis. Para mí, no importa. Me enfoco en el próximo partido, en las cosas que puedo controlar. Tenemos jugadores fantásticos que son jóvenes, pero tengo que confiar en mí mismo, en mi partido y me enfoco en mi trabajo”, cerró Alexander Zverev.

En síntesis

El tenista alemán Alexander Zverev clasificó este martes a las semifinales de Roland Garros.

clasificó este martes a las semifinales de Roland Garros. El deportista aseguró que jamás cambiaría su medalla de oro olímpica por un Grand Slam.

olímpica por un Grand Slam. El actual número tres del mundo derrotó este martes al joven español Rafael Jódar.

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