Con pocas chances de avanzar, Jordania se aferra a una sorpresa mayor en el grupo de los campeones del mundo.

Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: النشامى Al-Nashama (Los Valientes).

Ranking FIFA: 63°.

Grupo en el Mundial: J (Argelia, Austria y Argentina).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Una de las grandes sorpresas del inicio de la Segunda Fase de las Eliminatorias de la AFC fue la derrota de Arabia Saudita, en casa, ante Jordania. Los Nashama consiguieron dar un batacazo, venciendo por 2-1 en el último duelo del grupo y quedándose con la punta.

En la Tercera Ronda vinieron los rivales más complejos. Corea del Sur se cruzó en el camino de Jordania. Los surcoreanos no perdieron partidos y, pese a una buena performance de los dirigidos por Jamal Sellami (que quedaron invictos de visita), los jordanos quedaron en la segunda posición, adelantando por un punto a Irak.

El duelo de clasificación de los jordanos fue en Mascate, Omán. Ante un público contrario, los Nashama vapulearon a los locales, con un 3-0 que tuvo como estrella del partido a Ali Olwan. Así llegaron, finalmente, al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Austria vs. Jordania (miércoles 17 de junio, 00:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: DirecTV.

Jordania vs. Argelia (lunes 22 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco). Transmisión: DirecTV.

Argentina vs. Jordania (sábado 27 de junio, 22:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.360 kms. (San Francisco-Dallas)

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 2,4%

Llegar a cuartos de final: 2%

Llegar a semifinales: 0,4%

Llegar a la final: 0,2%

Ser campeón: 0%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Malos augurios para Jordania. El cuadro árabe tendrá encuentros durísimos en la primera fase del Mundial y Gemini, Inteligencia Artificial de Google, no presagia lo mejor para los de Medio Oriente.

Publicidad

Publicidad

De hecho, en el inicio, ante Austria, Gemini cree que la presión austríaca y su ritmo de élite se impondrán (“el orden táctico jordano aguantará hasta que les de el oxígeno”). Tras ello, vendrá el partido más apretado de los Nashama, un empate ante Argelia, en lo que la IA calificó como “El duelo fratricida de vida o muerte”.

Finalmente, Jordania se despedirá del Mundial con una avasalladora derrota ante” Argentina. “El peor cierre de grupo posible”, dice la IA, que cree que la Scaloneta simplemente le pasará por encima a los jordanos (“un monólogo sudamericano”).

El plantel de Jordania

Porteros:

– Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC)

– Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman)

– Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Publicidad

Publicidad

Defensores:

– Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma)

– Abdullah Nasib (Al Zawraa)

– Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman)

– Yazan Al-Arab (FC Seoul)

– Mohammad Abualnadi (Selangor)

– Saleem Amer Obaid (sin equipo)

– Saed Al-Rosan (Al-Hussein)

– Ehsan Haddad (Al-Hussein)

– Anas Badawi (Al-Faisaly Amman)

– Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya)

Mediocampistas:

– Noor Al-Rawabdeh (Salengor)

– Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)

– Ibrahim Saadeh (A-Karma)

– Rajaei Ayed (Al-Huissen)

– Amer Jamous (sin equipo)

– Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat)

Delanteros y Extremos:

– Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen)

– Odeh Al Fakhouri (Pyramids)

– Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)

– Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca)

– Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)

– Ibrahim Sabra (Lokomotiva)

– Ali Olwan (Al-Sailiya)

Publicidad

Publicidad

Jugador estrella: Musa Al-Tamari

Le dicen “el Messi Jordano”, pero en entrevistas ya ha dicho que no le gusta el apodo y que prefiere ser comparado con Mohamed Salah. Se trata de Musa Al-Taamari, el primer jugador jordano en consolidarse en una de las cinco grandes ligas de Europa (actualmente, juega en el Stade Rennes de la Ligue 1).

Es el único en el equipo con roce en el fútbol europeo. No contento con eso, se ha transformado en uno de los dueños de los balones detenidos de su equipo, tarea que ya cumplió a cabalidad siendo delantero en el Montpellier.

En Jordania cumple un rol trascendental. Considerando que el equipo muchas veces se echa atrás, Musa Al-Taamari es una especie de vía de escape. Además, ocupa la patentada jugada de Robben (explosión con rapidez desde la derecha hacia el centro, rematando con la zurda) y es el diferente en el ataque de los Nashama.

Publicidad

Publicidad

El Messi jordano… no, no, el Salah jordano | Getty Images

Jugador a seguir: Ibrahim Sabra

La irrupción de Ibrahim Sabra en la Selección de Jordania añadió una herramienta táctica para Sellami. El delantero destaca por su capacidad para llevarse pegados a los centrales y jugar de espaldas al arco. Su solidez física y su GPS dentro del área lo postulan como una de las armas sorpresas principales del equipo para este Mundial 2026. Es un perfil de centrodelantero que los jordanos necesitaban con urgencia.

Y tomó un camino distintos a sus compañeros. En lugar de asegurar un contrato en el millonario mercado del Golfo, Sabra apostó por el rigor del fútbol europeo al integrarse a las filas del Lokomotiva, en Croacia. La exigencia de la liga balcánica le permitió incorporar conceptos, como la presión alta. Además, le sacó aún más brillo a su resistencia atlética. Sumar rodaje en un torneo que privilegia el choque y el orden defensivo resultó fundamental para acelerar su crecimiento deportivo y justificar su salto internacional.

Publicidad

Publicidad

En Jordania. su ascenso al equipo estelar respondió a la búsqueda de nuevas variantes ofensivas por parte del banquillo. Luego de registrar buenos números en las categorías menores, recibió la confianza para sumar minutos decisivos durante la recta final de las recientes Eliminatorias de la AFC. Sabra respondió a la confianza con goles en momentos oportunos. Respaldado por un mediocampo experimentado, tiene las facultades para hacer de las tierras del norte de América un trampolín para su ascendente carrera.

Técnico: Jamal Sellami

Tras el histórico segundo lugar en la Copa Asia 2023, Jordania quedó sin técnico. Hussein Ammouta, DT marroquí, rescindió contrato y dejó a todo un país, que estaba feliz con la hazaña, en vilo, pensando en quién sería su sucesor. Otra mente de Marruecos fue la elegida.

Jamal Sellami tuvo la tarea de continuar con un legado que era difícil de mantener o superar. Era mucha la presión con la que llegó al banco de una Jordania que, sin embargo, carece de momentos históricos en el fútbol internacional.

Publicidad

Publicidad

Pero, el elegido tenía sus propios pergaminos (de hecho, dirigió a la Selección de Marruecos) y lo demostró clasificando al Mundial 2026, con una campaña impecable. Y no será la primera vez que vaya a una Copa del Mundo, pues como jugador ya lo hizo en Francia 1998.

Su estilo no es de un romanticismo extremo, sino que intenta el menor daño posible con lo que tiene. Es por eso que alterna entre un 3-4-3 y un 5-2-3 (en fase defensiva), siendo trascendental el bloque de la retaguardia, ya que Sellami es consciente de que sus rivales suelen querer pasarle por encima a una Selección de Jordania sin experiencia.

Posible 11

Publicidad

Publicidad

Mejor participación de Jordania en los Mundiales

Este es el primer Mundial al que clasifica Jordania. Lo logró con la base de jugadores que consiguió el subcampeonato de la Copa Asiática en 2023.

Jugador histórico destacado: Amer Shafi

No solamente fue el portero de la Selección de Jordania por 19 años, sino que también terminó siendo uno de los arqueros más icónicos del continente asiático. Amer Shafi fue un capitán eterno y un líder espiritual de los Nashama, cuando aún la gloria no caía del todo sobre ellos.

Conocido como la Ballena de Asia, por su imponente físico, Shafi fue parte de las mejores performance de su selección antes de esta época de gloria en ciernes. Se transformó en figura en las Copa Asia de 2004, 2011, 2015 y 2019, llegando, incluso, a los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

De hecho, pese a que no terminó siendo una noche que entre en la gran historia de triunfos de Jordania, Amer Shafi fue esencial en el repechaje contra Uruguay para el Mundial de Brasil 2014. Si en la ida le convirtieron un saco de goles, en Montevideo el portero fue el responsable de dejar su arco en cero y hacer de la eliminación algo más digno.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Jordania?

Disparados como flechas. Así salen de contragolpe los jordanos. Su estilo de juego no es tener el balón e, incluso, muchas veces necesitan no tenerlo para hacer más daño. Sus transiciones rápidas hicieron estragos en las Eliminatorias de la AFC y en la Copa Asia 2023, donde fueron finalistas. Pero, ¿funcionará ante rivales de más renombre?

Lo que los potencia de cara al comienzo del Mundial, y considerando que las otras selecciones parecen más fuertes, es su naturalidad en el repliegue. Jordania no tiene problemas para poner el autobús atrás y meter una línea de cinco, con otros dos apoyos desde el centro. Esto puede ser muy relevante en un grupo en el que comparten con Argentina y Austria.

Publicidad

Publicidad

La primera falencia del equipo jordano es más que obvia. La mayoría de sus seleccionados juegan en Medio Oriente, lo que hace que tengan poco roce con la élite internacional. Esta es una de las razones más obvias para ponerlos como la posible “Cenicienta” del Grupo J.

Por último, la otra debilidad tiene relación con la anterior, pues la falta de profundidad del banquillo hace que los titulares probablemente tengan que hacer más desgaste. Es un equipo que está diseñado para primera ronda, pero que, de pasar de serie, probablemente sufra del agotamiento de sus principales figuras.

Datos freak de Al-Nashama

Hay una anécdota sin parangón en la historia del fútbol mundial y que perjudicó directamente a Jordania. Ocurrió en la Copa Asia 2004, cuando los Nashama y los japoneses se fueron a definir el paso a semifinales desde los doce pasos.

Publicidad

Publicidad

Jordania lo ganaba por 2-0. Pero, los nipones alegaron constantemente por el mal estado del terreno, específicamente de donde se ponía el balón. El juez del partido, en una decisión inédita, decidió cambiar a la otra portería. ¿El resultado? Japón terminó dándolo vuelta, en uno de los episodios más injustos de la historia del balompié.

Junto con esta extraña historia, también se puede contar la gran diferencia de Jordania con otros países. Es que la Federación de Fútbol de esta nación está comandada por el Príncipe Ali bin Al Hussein (hermano del Rey Abdalá II). Pese a que pudiese parecer una figura decorativa, el hermano del monarca fue vicepresidente de la FIFA y trató de destronar a Joseph Blatter, en 2015, en medio del escándalo del FIFA-Gate.

Publicidad

Publicidad

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Si bien en 2014 estuvieron cerca de clasificar al Mundial, Jordania tendrá en Norteamérica su primera experiencia en la Copa del Mundo. Es por eso que muchos récords se romperán. Uno de ellos, y que se dará con el pitazo inicial de su partido ante Austria, será que se convertirá en la selección 82 en ser mundialista.

Esto último es considerando que Cabo Verde y Curazao debutarán antes y descontando a Alemania Democrática como un país aparte en la tabla histórica de participaciones.

El resto de los récords a alcanzar parecen más obvios. El primer gol jordano en la historia de un Mundial, el primer capitán, el primer arco en cero… estaremos ante la presencia de la fundación de la historia de los Nashama en la Copa del Mundo.

Publicidad