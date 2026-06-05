El importante refuerzo que suma Nicolás Córdova en la selección: “Faltaban manos”

El equipo nacional tendrá un nuevo ayudante con experiencia europea para los desafíos que se avecinan en la Sub 20 y 17.

La selección chilena afina los últimos detalles de cara a la fecha FIFA que se avecina este sábado ante Portugal. Nicolás Córdova presentará equipo estelar ante le cuadro europeo que asoma como candidato a ganar el Mundial.

Pero mientras la Roja tiene el foco en dicho duelo, se reveló que el staff de la selección tendrá un nuevo refuerzo de cara al segundo semestre del 2026.

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Esto tiene relación con la llegada de César Cortés, quien ya había aparecido en anteriores partidos. “Se integra como parte del cuerpo técnico. Va a ser el ayudante técnico ante Portugal y Congo”, detallaron en ESPN Chile.

El refuerzo que suma Nicolás Córdova en la Roja

César Cortés brilló en Universidad de Chile, Palestino, Magallanes y Huachipato entre otros. En total sumó nueve títulos nacionales y fue elegido hasta el mejor jugador de la Primera B en 2022. Tras ello, el “Chester” se retiró al año siguiente y se erradicó en Ibiza junto con su familia.

Posteriormente comenzó a dirigir en el CDI Ibiza y sacó los cursos de entrenador con licencia UEFA. Por lo que cumple con todos los estándares para sumarse al cuerpo técnico nacional.

“En el segundo semestre ya empieza a trabajar en Chile con todo el staff de selecciones, enfocado en la sub 20 en el sudamericano, la sub 17 que jugará el mundial y la sub 23 del preolímpico”, recalcaron.

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Ahora la llegada del “Chester” se enfatizó en que “se entendía que faltaban manos en la selección y por eso se integra”. Pero también en que cuando finalice el proceso de Nicolás Córdova, él seguirá como el encargado de las selecciones juveniles.

Por lo que dicha línea de trabajo se necesita mantener para poder concretar los frutos en el futuro de la Roja.

En resumen:

El técnico Nicolás Córdova enfrentará este sábado a Portugal con el equipo estelar chileno.

El exfutbolista César Cortés se integró oficialmente como nuevo ayudante de la selección chilena.

La incorporación del “Chester” Cortés reforzará el trabajo del staff para el segundo semestre.