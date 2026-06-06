La estadística con la que Portugal aniquiló a Chile en el primer tiempo en Lisboa

El cuadro luso fue absolutamente superior a la Roja en la primera parte del encuentro. Un dato lo demuestra todo.

Se sabía que el partido de la selección chilena ante Portugal en Lisboa iba a ser muy complicado, lo cual quedó en evidencia en el primer tiempo en el amistoso internacional.

Los lusos, clasificados al Mundial de 2026, salieron a apretar desde el minuto 1 y ahogaron a la escuadra que dirige Nicolás Córdova, que tenía serios problemas para dar dos pases seguidos.

Los pupulos de Roberto Martínez cargaron el juego por el sector izquierdo, donde Rafa Leao atacaba al joven Felipe Faúndez, y desde esa zona buscaban a Cristiano Ronaldo, el piloto de ataque portugués.

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Portugal le dio un toque a Chile en la posesión del balón

Portugal dominó a Chile de principio a fin en el primer tiempo, y si bien no pudo marcar por la brillante actuación de Lawrence Vigouroux, el dato de la posesión del balón muestra al mejor equipo en la cancha.

Los portugueses, que no dejaban avanzar a Chile, tuvieron la pelota en un 73% en la primera mitad, contra un apenas 27% que alcanzó a sumar el peor equipo de Sudamérica en las Eliminatorias.

Chile sufrió en el primer tiempo ante Portugal. Photo: Zed Jameson/Photosport

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La diferencia entre los dos equipos también se graficó en los tiros al arco, con 9 disparos para los europeos y cero para el equipo del DT experto en métricas.

¿Lo mejor para Chile en el primer tiempo? El resultado, porque se mantiene el 0-0 en Lisboa.

En síntesis

La selección chilena empató 0-0 ante Portugal en el primer tiempo del amistoso en Lisboa.

empató 0-0 ante Portugal en el primer tiempo del amistoso en Lisboa. El equipo dirigido por Nicolás Córdova no registró tiros al arco durante la primera mitad.

no registró tiros al arco durante la primera mitad. Portugal dominó la posesión del balón con un 73% frente al 27% de Chile.