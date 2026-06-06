El ex Colo Colo mostró su influencia en el plantel y no soltó más una codiciada camiseta de la Roja. Hoy será banca ante los lusos.

Lucas Cepeda es una de las grandes cartas a liderar el recambio de la selección chilena. Por eso, las miradas están puestas sobre él en los amistosos de la Roja en esta fecha FIFA.

El ex Colo Colo ya venía siendo titular en las Eliminatorias pasadas, en el adiós de la Generación Dorada. Por eso ahora ha lucido un dorsal histórico que heredó de viejas glorias de la Roja.

Sin Alexis Sánchez, el delantero del Elche se hizo ahora de la “10” de Chile, la cual ya había lucido en la pasada fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Cabo Verde. Con miras al partido de hoy contra Portugal, se confirmó su nueva dorsal.

Lucas Cepeda desde la banca

Lucas Cepeda no será titular ante Portugal, pese a la experiencia que tiene jugando partidos ante “grandes” mientras defiende a la selección chilena. Nicolás Córdova prefirió probar otra alternativa en su lugar.

La delantera de la selección chilena estará comandada por Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Maxi Gutiérrez. Este último se metió por los palos a última hora, tomando el lugar de Cepeda, quien estaba contemplado para arrancar en el XI.

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Pese a la suplencia, Lucas Cepeda confirma su sitial de referente de la selección al hacerse de la dorsal “10”, camiseta que vistieron históricos. Tal es el caso de Jorge Valdivia, José Luis Sierra y el mismo Alexis Sánchez.

Cepeda en el último partido de la Roja / Photosport.

El nuevo “10” de la Roja seguirá ligado al Elche de España, donde se había puesto en duda su continuidad en caso que el equipo descendiera. Finalmente el club se mantuvo en Primera, con un Cepeda anotando un gol y entrando casi siempre desde la banca.

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