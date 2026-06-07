El Cacique terminó cayendo su participación en la Copa de la Liga. Es parte del grupo de equipos grandes que no clasificó en este torneo.

La despedida ya estaba asegurada. No obstante, Colo Colo jugaba su último partido en la Copa de la Liga 2026 con el fin de retirarse del torneo con un triunfo. Al frente estaba otro eliminado, Huachipato.

Y en el CAP de Talcahuano se notó que el ritmo no era el de total competencia. Colo Colo dejó varios espacios y no fue contundente, como ha demostrado ser en la Liga de Primera 2026.

El único tanto del encuentro, obra de Mario Briceño, tuvo algo de complicidad del meta de Colo Colo, Eduardo Villanueva, aunque no fue responsable total. Lo cierto es que el Cacique se despide con una derrota.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga

Colo Colo no pudo despedirse con un triunfo. De esta forma, fueron cuatro puntos los que separaron al equipo dirigido por Fernando Ortiz de Coquimbo Unido, el cuadro que clasificó a la siguiente ronda.

Mientras tanto, Huachipato, que tampoco se jugaba nada, terminó en el tercer lugar, sumando su segundo triunfo en lo que va de competencia. En el último lugar quedó Deportes Concepción con una única unidad.

Coquimbo Unido es, pues, el que avanza a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Allí, se verá las caras con rivales como Ñublense, O’Higgins y Unión La Calera. Ninguno de los grandes puso un pie en la fase definitiva.

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Pocas ideas se vieron en Colo Colo | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga?