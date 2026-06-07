Colo Colo reveló su lista de convocados para lo que será su adiós a la Copa de la Liga ante Huachipato. El Cacique cierra la fase de grupos ya eliminado y visitando a los Acereros en un duelo para el que no podrá contar con una de sus figuras: Álvaro Madrid.
El mediocampista, que ha sido una de las piezas claves en el esquema de Fernando Ortiz, no fue citado para el compromiso por problemas físicos. Unos que dejaron más que preocupados a los hinchas de cara a lo que resta de temporada.
Y es que según informó el club, el ex volante de Everton atraviesa por un síndrome que lo obliga a quedar al margen del choque de esta tarde. Eso sí, con la idea de recuperarlo para lo que viene por delante.
Álvaro Madrid queda fuera en Colo Colo por problemas físicos
Colo Colo pierde a Álvaro Madrid para visitar a Huachipato y enciende alarmas entre sus hinchas. En plena recta final de la primera rueda, el volante se ve obligado a mirar todo lejos de la cancha por una particular situación.
Álvaro Madrid enciende alarmas en Colo Colo luego de bajarse del duelo con Huachipato. Foto: Photosport.
En la citación para el encuentro, el Eterno Campeón confirmó que el mediocampista no será considerado. Esto, debido a un “síndrome facetario lumbar” que ha estado generando más de un dolor de cabeza.
Después de ser titular en gran parte de lo que va de temporada, en los últimos partidos Álvaro Madrid ha estado jugando menos minutos. Los dolores parecen no ser nuevos, pero se espera que el tratamiento le permita llegar a la próxima fecha de la Liga de Primera contra Cobresal el sábado 13 de junio desde las 17:30 horas.
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La baja del mediocampista, además de la ausencia de Víctor Felipe Méndez por la selección chilena, obliga a Fernando Ortiz a darle rodaje a los juveniles. Nombres como Rodrigo Catalán, Vicente Martínez y Cristián Díaz se metieron a pelear por su lugar.
Con esto, el hospital del Eterno Campeón suma un cuarto integrante a los tres que ya estaban. Estos son Marcos Bolados (reconstrucción LCA de la rodilla izquierda), Fernando De Paul (avulsión proximal isquiotibial derecho) y Claudio Aquino (tenosinovitis PES anserina de la rodilla izquierda).
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¿Quién debe tomar el lugar de Álvaro Madrid en Colo Colo?
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Álvaro Madrid espera recuperarse a tiempo para poder seguir ayudando a Colo Colo a acercarse al título. El Cacique pierde a uno de sus emblemas en 2026 y, pese a no jugarse nada, ruega no extrañarlo dentro de la cancha.
Los números de Álvaro Madrid en Colo Colo
Álvaro Madrid será baja contra Huachipato y se estanca en los 18 partidos oficiales en total disputados en la temporada 2026 con Colo Colo. En ellos ha aportado con 4 goles y no tiene asistencias en los 1.125 minutos que acumula dentro de la cancha.
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En resumen, Madrid y Colo Colo
- Alarma médica por un particular síndrome: El mediocampista Álvaro Madrid, pieza inamovible en el esquema de Fernando Ortiz, quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante Huachipato por la Copa de la Liga 2026. El parte médico del club reveló que el jugador atraviesa un doloroso “síndrome facetario lumbar”, dolencia que explica la disminución de sus minutos en los últimos compromisos del “Cacique”.
- Oportunidad obligada para la patrulla juvenil: La sorpresiva lesión del ex Everton agudiza los problemas en la zona media alba, considerando que Víctor Felipe Méndez también está ausente por estar junto a la Selección Chilena. Este escenario obligó al cuerpo técnico a recurrir a la cantera, dándole espacio en la citación a jóvenes talentos como Rodrigo Catalán, Vicente Martínez y Cristián Díaz.
- El hospital albo y su fecha de retorno: Con este diagnóstico, Madrid se transforma en el cuarto paciente de la enfermería de Colo Colo, sumándose a los lesionados Marcos Bolados, Fernando De Paul y Claudio Aquino. El objetivo del área médica es llevar a cabo un tratamiento intensivo para que el volante pueda estar de regreso en la próxima fecha de la Liga de Primera ante Cobresal, programada para el sábado 13 de junio.