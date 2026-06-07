El mediocampista quedó afuera de la citación del Cacique luego de presentar problemas físicos. Da paso a la aparición de juveniles.

Colo Colo reveló su lista de convocados para lo que será su adiós a la Copa de la Liga ante Huachipato. El Cacique cierra la fase de grupos ya eliminado y visitando a los Acereros en un duelo para el que no podrá contar con una de sus figuras: Álvaro Madrid.

El mediocampista, que ha sido una de las piezas claves en el esquema de Fernando Ortiz, no fue citado para el compromiso por problemas físicos. Unos que dejaron más que preocupados a los hinchas de cara a lo que resta de temporada.

Y es que según informó el club, el ex volante de Everton atraviesa por un síndrome que lo obliga a quedar al margen del choque de esta tarde. Eso sí, con la idea de recuperarlo para lo que viene por delante.

Álvaro Madrid queda fuera en Colo Colo por problemas físicos

Colo Colo pierde a Álvaro Madrid para visitar a Huachipato y enciende alarmas entre sus hinchas. En plena recta final de la primera rueda, el volante se ve obligado a mirar todo lejos de la cancha por una particular situación.

Álvaro Madrid enciende alarmas en Colo Colo luego de bajarse del duelo con Huachipato. Foto: Photosport.

En la citación para el encuentro, el Eterno Campeón confirmó que el mediocampista no será considerado. Esto, debido a un “síndrome facetario lumbar” que ha estado generando más de un dolor de cabeza.

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Después de ser titular en gran parte de lo que va de temporada, en los últimos partidos Álvaro Madrid ha estado jugando menos minutos. Los dolores parecen no ser nuevos, pero se espera que el tratamiento le permita llegar a la próxima fecha de la Liga de Primera contra Cobresal el sábado 13 de junio desde las 17:30 horas.

ver también Formación de Colo Colo: juveniles a la cancha ante Huachipato tras la eliminación de la Copa de la Liga

La baja del mediocampista, además de la ausencia de Víctor Felipe Méndez por la selección chilena, obliga a Fernando Ortiz a darle rodaje a los juveniles. Nombres como Rodrigo Catalán, Vicente Martínez y Cristián Díaz se metieron a pelear por su lugar.

Con esto, el hospital del Eterno Campeón suma un cuarto integrante a los tres que ya estaban. Estos son Marcos Bolados (reconstrucción LCA de la rodilla izquierda), Fernando De Paul (avulsión proximal isquiotibial derecho) y Claudio Aquino (tenosinovitis PES anserina de la rodilla izquierda).

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Álvaro Madrid espera recuperarse a tiempo para poder seguir ayudando a Colo Colo a acercarse al título. El Cacique pierde a uno de sus emblemas en 2026 y, pese a no jugarse nada, ruega no extrañarlo dentro de la cancha.

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Los números de Álvaro Madrid en Colo Colo

Álvaro Madrid será baja contra Huachipato y se estanca en los 18 partidos oficiales en total disputados en la temporada 2026 con Colo Colo. En ellos ha aportado con 4 goles y no tiene asistencias en los 1.125 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Madrid y Colo Colo