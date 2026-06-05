Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Junto a un ex Colo Colo: Correa integra el once ideal de Sudamérica tras su tremendo mayo

El delantero se elevó como la gran figura del Cacique en el último mes y se metió entre los mejores del continente. Lo acompaña uno que se fue muy criticado del Monumental.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa cierra un mayo de ensueño junto a Colo Colo.
© PhotosportJavier Correa cierra un mayo de ensueño junto a Colo Colo.

Colo Colo disfruta de un Javier Correa que renace después de meses muy complicados. El delantero pasó de pelearse con los hinchas a pedir perdón y hablar en la cancha, siendo la gran figura durante el mes de mayo y ganándose un tremendo reconocimiento.

En las últimas horas el sitio de estadísticas Sofascore reveló el once ideal del último mes, con el delantero del Cacique siendo el 9. Su tremendo presente lo lleva a estar entre los mejores de América y con un ex compañero en el Eterno Campeón acompañándolo: Esteban Pavez.

El mediocampista, que se coronara campeón con Alianza Lima en Perú, también entró en el equipo de mayo. Sin duda un presente con el que ambos borran lo que fue el terrible centenario del año pasado.

Javier Correa brilla en Colo Colo y aparece en el once ideal de mayo en Sudamérica

Javier Correa decidió cerrar la boca y hablar en la cancha, algo que le vino de maravillas. El delantero fue la gran figura de Colo Colo en mayo, ganándose su lugar en el once ideal de Sudamérica según Sofascore.

Javier Correa se consagra como la máxima figura de Colo Colo en el último mes. Foto: Photosport.

Javier Correa se consagra como la máxima figura de Colo Colo en el último mes. Foto: Photosport.

Con nota 8.10, la más alta de todos los que aparecen, el goleador albo corona un tremendo mes. 7 goles entre Liga de Primera y Copa de la Liga en 30 días fueron un saldo más que suficiente para ser el 9 más importante de este lado del mundo.

Publicidad

En la lista también aparece Esteban Pavez, uno que no lo pasó bien en Colo Colo y le da un giro a su carrera en Alianza Lima. Con un 7.80, el Huesi hace dupla nada menos que con Leandro Paredes de Boca Juniors en las labores de corte.

Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991: Peralta echa al agua a Latorre en pelea con Boca Juniors

ver también

Colo Colo campeón de Copa Libertadores 1991: Peralta echa al agua a Latorre en pelea con Boca Juniors

El once ideal de Sudamérica durante el mes de mayo quedó conformado de la siguiente manera: Mosquera en el arco; Domínguez, Martínez Quarta, Garcés, Castro en la defensa; Paredes, Pavez, Quagliata, Yotún, Villa en el mediocampo; Correa en delantera.

El presente del atacante albo sin duda tiene a los hinchas ilusionados. Y es que después de los constantes ataques por la prensa del jugador por no aguantar las críticas, el que haya entendido que ese no era el camino y los resultados que obtuvo dejan a la vista que estaba mal enfocado.

Publicidad

Encuesta

¿Logrará Javier Correa quitarle el cetro de goleador a Fernando Zampedri?

Ya votaron 0 personas

Javier Correa se eleva como la gran figura de Colo Colo durante el mes de mayo. El delantero entra en la lista de los mejores de América y espera que este sea el impulso para destaparse de una vez por todas en el Cacique.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

Publicidad
Colo Colo asegura a Joaquín Sosa: logra acuerdo para extender su préstamo con el Bologna

ver también

Colo Colo asegura a Joaquín Sosa: logra acuerdo para extender su préstamo con el Bologna

En resumen, Colo Colo, Correa y Pavez

  • El renacer goleador de Javier Correa en Colo Colo: Tras meses complejos y polémicas con la hinchada, el delantero albo encontró su mejor versión enfocándose netamente en la cancha. Gracias a su espectacular racha de 7 goles en 30 días, Correa fue elegido como el centrodelantero titular en el once ideal de Sudamérica del sitio de estadísticas Sofascore, obteniendo además la nota más alta de todo el continente (8.10).
  • El éxito de Esteban Pavez en Perú: La oncena ideal de mayo también destacó la presencia de un viejo conocido del Estadio Monumental. Tras un difícil año del centenario albo, Esteban Pavez logró reinventarse, se coronó campeón con Alianza Lima y se ganó un lugar indiscutido en este equipo estelar (con nota 7.80), conformando una dupla de lujo en el mediocampo junto al argentino Leandro Paredes.
  • Un envión anímico para el resto de la temporada: Estar rodeados de figuras continentales (como Yotún, Martínez Quarta o Sebastián Villa) representa un espaldarazo gigante para ambos jugadores. En el caso de Correa, este contundente reconocimiento internacional sirve para borrar las dudas, reconciliarse definitivamente con la fanaticada del “Cacique” y consolidarse como el gran goleador que necesita el equipo.
Lee también
Pavez tiene revancha tras Colo Colo: de criticado al once ideal de Sudamérica
Colo Colo

Pavez tiene revancha tras Colo Colo: de criticado al once ideal de Sudamérica

El lazo oculto de Esteban Pavez con un pilar del Colo Colo 2026: "Muy parecido a..."
Colo Colo

El lazo oculto de Esteban Pavez con un pilar del Colo Colo 2026: "Muy parecido a..."

Pavez aborda su revancha en Perú tras Colo Colo: "Volví a disfrutar y..."
Internacional

Pavez aborda su revancha en Perú tras Colo Colo: "Volví a disfrutar y..."

"A Vidal no le importó que fuera capitán, me ayudó con el vestuario"
Colo Colo

"A Vidal no le importó que fuera capitán, me ayudó con el vestuario"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo