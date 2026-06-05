El delantero se elevó como la gran figura del Cacique en el último mes y se metió entre los mejores del continente. Lo acompaña uno que se fue muy criticado del Monumental.

Colo Colo disfruta de un Javier Correa que renace después de meses muy complicados. El delantero pasó de pelearse con los hinchas a pedir perdón y hablar en la cancha, siendo la gran figura durante el mes de mayo y ganándose un tremendo reconocimiento.

En las últimas horas el sitio de estadísticas Sofascore reveló el once ideal del último mes, con el delantero del Cacique siendo el 9. Su tremendo presente lo lleva a estar entre los mejores de América y con un ex compañero en el Eterno Campeón acompañándolo: Esteban Pavez.

El mediocampista, que se coronara campeón con Alianza Lima en Perú, también entró en el equipo de mayo. Sin duda un presente con el que ambos borran lo que fue el terrible centenario del año pasado.

Javier Correa brilla en Colo Colo y aparece en el once ideal de mayo en Sudamérica

Javier Correa decidió cerrar la boca y hablar en la cancha, algo que le vino de maravillas. El delantero fue la gran figura de Colo Colo en mayo, ganándose su lugar en el once ideal de Sudamérica según Sofascore.

Javier Correa se consagra como la máxima figura de Colo Colo en el último mes. Foto: Photosport.

Con nota 8.10, la más alta de todos los que aparecen, el goleador albo corona un tremendo mes. 7 goles entre Liga de Primera y Copa de la Liga en 30 días fueron un saldo más que suficiente para ser el 9 más importante de este lado del mundo.

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En la lista también aparece Esteban Pavez, uno que no lo pasó bien en Colo Colo y le da un giro a su carrera en Alianza Lima. Con un 7.80, el Huesi hace dupla nada menos que con Leandro Paredes de Boca Juniors en las labores de corte.

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El once ideal de Sudamérica durante el mes de mayo quedó conformado de la siguiente manera: Mosquera en el arco; Domínguez, Martínez Quarta, Garcés, Castro en la defensa; Paredes, Pavez, Quagliata, Yotún, Villa en el mediocampo; Correa en delantera.

El presente del atacante albo sin duda tiene a los hinchas ilusionados. Y es que después de los constantes ataques por la prensa del jugador por no aguantar las críticas, el que haya entendido que ese no era el camino y los resultados que obtuvo dejan a la vista que estaba mal enfocado.

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Javier Correa se eleva como la gran figura de Colo Colo durante el mes de mayo. El delantero entra en la lista de los mejores de América y espera que este sea el impulso para destaparse de una vez por todas en el Cacique.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Colo Colo y la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

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En resumen, Colo Colo, Correa y Pavez