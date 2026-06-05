El Huesi no lo pasaba bien en el Cacique y se fue a los Aliancistas para darle un giro radical a su carrera. Levantó el título como figura y ahora lo destacan en todo el continente.

Esteban Pavez dejó Colo Colo después de un 2025 terrible y que parecía sepultar su carrera. Sin embargo, el Huesi no bajó los brazos y decidió salir nuevamente al extranjero para transformarse no sólo en un pilar, sino que en uno de los mejores jugadores del continente.

Firmando con Alianza Lima, el mediocampista volvió a mostrar una de sus mejores versiones y fue clave para que su equipo fuera campeón en Perú. Un rendimiento que ahora lo lleva incluso a conformar el equipo ideal del mes de mayo en Sudamérica, algo que nadie imaginó.

A sus 36 años, el ex capitán del Cacique demuestra que sigue vigente y puede ser un aporte teniendo la confianza necesaria. Sin duda una revancha para un jugador que no lo pasó nada de bien durante la temporada pasada.

Esteban Pavez disfruta de su dulce revancha entre los mejores de América tras dejar Colo Colo

A Esteban Pavez la vida le vuelve a sonreír después de un centenario para el olvido junto a Colo Colo. El mediocampista renace con la camiseta de Alianza Lima y le tapa la boca a sus críticos en el Cacique.

Esteban Pavez olvida a Colo Colo siendo figura en Alianza Lima. Foto: Alianza Lima.

El sitio Sofascore publicó el once ideal del mes de mayo en Sudamérica, con el chileno siendo uno de los elegidos. Con nota 7.80, el Huesi hace dupla con Leandro Paredes de Boca Juniors y corona un primer semestre de ensueño.

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Con un total de 15 partidos oficiales disputados junto a Alianza Lima, donde aportó con 1 gol y 2 asistencias en 1.309 minutos dentro de la cancha, Esteban Pavez tiene su revancha. Una que esperaba después de llenarse de críticas en Colo Colo en 2025.

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El bajo rendimiento que mostró en el año del centenario del Cacique hizo que los hinchas no tuvieran piedad alguna. Ahora, lejos del Estadio Monumental, demuestra que el problema no era él sino que otras cosas.

Habrá que esperar para ver si es que el mediocampista logra mantener este rendimiento de aquí a fin de año. Su idea es seguir compitiendo en el máximo nivel en lo que son sus últimas temporadas en el profesionalismo.

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Esteban Pavez disfruta de su gran momento en Alianza Lima después de haber salido muy mal de Colo Colo. El Huesi deja en claro que puede rendir si las cosas andan bien y se ilusiona con volver algún día a retirarse junto al Cacique, aunque eso se ve muy lejos.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.

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En resumen, Pavez y Colo Colo