Formación de Colo Colo: nueve cambios y varias sorpresas para el amargo duelo ante Huachipato

Colo Colo visita a Huachipato este domingo por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. El Cacique afrontará el duelo sólo por el honor, ya eliminado con el triunfo de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción.

En paralelo, el entrenador Fernando Ortiz lamenta las bajas del lesionado Claudio Aquino, quien se sumó a Fernando De Paul y Marcos Bolados, en recuperación tras someterse a cirugías. Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa están con la selección chilena adulta y Gabriel Maureira en La Roja sub 20.

Así las cosas, Ortiz mueve el naipe y formará con Eduardo Villanueva al arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán; Francisco Marchant, Vicente Martínez y Lautaro Pastrán en mediocampo; Maximiliano Romero en ataque.

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Los nueve cambios de Colo Colo

En los detalles, Villanueva reemplazará a Maureira. El golero jugará su segundo partido profesional tras debutar ante Deportes Iquique en septiembre pasado por la Liga de Primera 2025. Ingresó desde el banco por urgencia y sumó 29 minutos.

Ortiz mete nueve cambios en Colo Colo con cinco bajas.

Cabe recordar que tras la presente lesión del tuto De Paul, Villanueva corría con ventaja para ser el arquero titular de Colo Colo, pero Ortiz se la jugó por Maureira.

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Respecto al triunfo contra La Serena, salen del once Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Leandro Hernández y Javier Correa. Ingresan en su lugar Eduardo Villanueva, Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Francisco Marchant, Vicente Martínez y Maxi Romero.

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Colo Colo enfrentará a Huachipato este domingo 7 de junio, desde las 15:00 horas, en el estadio CAP de Talcahuano.

Resumen:

-Domingo 7 de junio a las 15:00 horas juegan Colo Colo y Huachipato.

-Eduardo Villanueva será el arquero titular en la formación de Fernando Ortiz.

-Colo Colo jugará este partido ya eliminado del Grupo A del torneo.