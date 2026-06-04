El volante venía jugando en su zona habitual, pero el DT interino de la Roja lo deja atrás como pocas veces. Si bien había aparecido como lateral derecho, su rol será otro.

Chile afina los últimos detalles para lo que será su amistoso ante Portugal, donde Felipe Loyola puede robarse la película. El volante es uno de los líderes de esta renovada Roja, una en la que se viste de un “todocampista“.

El jugador del Pisa de Italia se sumó a los trabajos de Nicolás Córdova, pero con una tremenda novedad. Y es que pese a haber estado jugando en el mediocampo estos meses, el DT lo comenzó a probar como lateral derecho y lo terminará usando en un insólito lugar.

Este jueves se conoció la formación que prepara la Roja para enfrentar a los Lusos, en la que el ex Huachipato e Independiente irá como titular. Eso sí, retrocediendo para ser uno de los centrales.

Felipe Loyola pasa del medio al fondo de la formación de Chile ante Portugal

A Felipe Loyola le cambian otra vez el puesto en la selección chilena. Tal como pasaba con Ricardo Gareca, el mediocampista pasa a ser uno de los defensas de la Roja pero en una zona donde hace tiempo no se le ve.

Felipe Loyola jugará como central en el amistoso de Chile con Portugal. Foto: Photosport.

Según informó La Tercera, la formación que está preparando Nicolás Córdova contará con una línea de tres. En ella aparecen Guillermo Maripán, Gabriel Suazo y el jugador del Pisa.

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Pese a que había entrenado como lateral derecho, finalmente Chile deja más centralizado a Felipe Loyola. Esto, con la idea de entregarle esa banda a Darío Osorio para que demuestre ese nivel que lo ha hecho brillar en el Mitdjylland.

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La decisión ha generado revuelo entre los hinchas, los que debaten si están haciendo lo correcto con echarlo atrás en la cancha. Eso sí, todavía quedan prácticas para que se tome una postura definitiva al respecto en el cuerpo técnico de Chile.

La oncena completa del Equipo de Todos queda, por ahora, compuesta de esta manera: Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda en el mediocampo; Gonzalo Tapia en la delantera.

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Felipe Loyola puede ser una de las grandes sorpresas en la formación de Chile contra Portugal. El mediocampista se adapta para ayudar a la Roja a plantar los cimientos de este nuevo proceso.

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Los números de Felipe Loyola en Pisa

Felipe Loyola llega al amistoso de Chile ante Portugal después de haber disputado un total de 11 partidos oficiales con el Pisa en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 1 gol y no tuvo asistencias en los 539 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Loyola y Chile