El chileno está en Italia pero podría regresar a Argentina para jugar con los Xeneizes. Mandó un claro mensaje.

Felipe Loyola suena en Boca Juniors después de una temporada en la que no lo pasó bien. El mediocampista está en el Pisa de Italia, pero podría tener un rápido regreso al continente para jugar nada menos que en los Xeneizes.

Su paso por Independiente lo dejó bien parado al otro lado de la cordillera, donde el gigante trasandino está interesado en su retorno. Ante esto, el jugador decidió sacar la voz y dejarle un claro aviso a Juan Román Riquelme si es que quiere sentarse a negociar.

En plena concentración de la selección chilena para los amistosos con Portugal y República Democrática del Congo, el ex Huachipato rompió su silencio. Y si bien no mostró un deseo de ir, les remarcó que pueden conversar apenas terminen los partidos con la Roja.

Felipe Loyola no piensa en Boca Juniors por ahora: “Mi cabeza está en la selección”

Si bien puede ser una tremenda alternativa, por ahora Felipe Loyola evita marearse con Boca Juniors. Pese al interés de los Xeneizes, el mediocampista se mostró tranquilo y no tocará el tema hasta que termine sus compromisos con Chile.

Felipe Loyola le avisó a Boca Juniors que definirá su futuro después de los amistosos con Chile. Foto: Getty Images.

Así lo dio a entender el propio jugador en conferencia de prensa, donde remarcó que no es algo que le quite el sueño ahora. “Hoy mi cabeza está en la selección, mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos dos partidos”.

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En esa misma línea, Felipe Loyola dijo que su prioridad es Chile antes que cualquier otra cosa. “Tenemos unos desafíos importantes, con selecciones que están en el Mundial. Me vengo a entregar, a trabajar bien, después se verá lo que pasará con mi futuro“.

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Finalmente y para que no quedaran dudas, el volante enfatizó en que Boca Juniors no es tema. “Tengo la cabeza acá, a aportar, a dar lo mejor y competir en dos desafíos que queremos ganar”.

Habrá que esperar para ver si es que este supuesto interés se concreta en una oferta formal. El jugador descendió con el Pisa en Italia y su futuro podría estar en otro lado para mantenerse compitiendo en el máximo nivel.

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Felipe Loyola le deja claro a Boca Juniors que está dispuesto a escuchar ofertas, pero todo luego de terminar la gira con Chile. El mediocampista está en la mira del Xeneize y podría regresar a Sudamérica de la mano de un gigante.

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Los números de Felipe Loyola en el Pisa

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En resumen, Loyola y Boca Juniors