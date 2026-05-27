“A la altura de su historia”: La reflexión de Azul Azul al nuevo estadio de Universidad de Chile

Cecilia Pérez agradeció el comentario de José Antonio Kast y recalcó que siguen trabajando en el tema para confirmar el sueño lo antes posible.

Universidad de Chile se mete de lleno en la conquista de su gran anhelo: tener estadio propio. Lo que fue una promesa de campaña, hoy se transforma en uno de los objetivos que tiene la nueva directiva de Azul Azul.

A tal punto, que hasta de Gobierno les dieron un importante apoyo para concretar la construcción de su casa propia y así dejar de una vez el Estadio Nacional.

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“Hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, poder potenciarse”, enfatizó José Antonio Kast que además este miércoles promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Incluso el Presidente recalcó que con esto ya se acabarán las bromas contra los azules. “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme; ‘¿Y dónde está tu estadio?’. No, que sea una realidad”, enfatizó.

¿Dónde se construirá el nuevo estadio de la U?

De momento, en Azul Azul han recalcado que primero se deben ordenar las arcas en el club y luego Universidad de Chile buscará el sueño del estadio. Aunque las palabras de José Antonio Kast le dan un nuevo empujón a este gran hito.

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“Coincido con sus palabras”, lanzó de entrada Cecilia Pérez en agradecimiento al mandatario. “La U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, recalcó la actual Presidenta de Azul Azul.

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Cabe consignar que el tema del estadio está semana estalló y sorprendió a los hinchas ya que estaría avanzado. De momento todo apunta a que Lampa sería la zona indicada para que el Romántico Viajero construya su recinto de primer nivel. Aunque todavía resta conocer el anuncio oficial.